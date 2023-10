Donald Trump de retour au tribunal de New York à son procès civil pour fraudes

Donald Trump, jugé avec deux de ses fils pour avoir gonflé de manière frauduleuse la valeur des actifs immobiliers de la Trump Organization, s’est présenté mardi au tribunal de Manhattan au 2e jour de ce procès civil.

Avant d’entrer dans le prétoire, il s’en est de nouveau pris devant la presse à la procureure générale de l’Etat de New York, plaignante dans cette affaire: Letitia James, plus haute magistrate locale et équivalente de ministre new-yorkaise de la Justice, serait “très corrompue” et “extrêmement incompétente”, a tonné M. Trump.