Donald Trump s’en prend violemment à Michelle et Barack Obama après la convention démocrate

Donald Trump n’a pas apprécié d’être attaqué par Michelle et Barack Obama durant leur prise de parole au congrès démocrate, mardi 20 août.

Le soutien de Michelle et Barack Obama à la candidature de Kamala Harris a un goût amer pour Donald Trump. Après le discours d’adoubement de l’ancien couple présidentiel lors de la convention démocrate, le Républicain a vivement réagi auprès du « Daily Mail ». « Ils disent tout le temps de ne pas s’abaisser à des attaques personnelles et de parler uniquement de politique. Moi, je veux parler de politique, j’essaie d’être gentil avec ces gens et ils basculent sur le registre du personnel », a-t-il fustigé.

Donald Trump semblait vexé du fait que les Obama aient affirmé à son propos que « sa vision limitée et étroite du monde lui faisait se sentir menacé par l’existence de deux personnes qui travaillent dur, qui ont fait des études supérieures et qui ont réussi, et qui se trouvent être noires ». Et qu’il l’ait présenté comme « un milliardaire de 78 ans avec une longue liste de griefs » : « les surnoms enfantins, les théories du complot folles et cette étrange obsession pour la taille des foules ». Des propos accompagnés d’un geste de la main se moquant de la virilité de l’ancien président.

Le candidat républicain a assuré que Michelle Obama était « très méchante » avec lui et qualifié Barack Obama de « marxiste qui a tout ruiné sur son passage ». Avant de lâcher : « C’étaient de piètres présidents, et vous savez que celle qui va arriver est pire… »

Des propos contradictoires

Un discours qui semble réellement avoir été alimenté par la prise de parole du couple Obama, car quelques jours seulement avant ce meeting, Donald Trump avait affirmé à CNN à propos de son prédécesseur : « Je pense que c’est un gentil gentleman, mais il était très faible en matière de commerce… Il se trouve que je l’apprécie. Je le respecte et je respecte sa femme. » Une amitié visiblement pas réciproque. Barack Obama tient d’ailleurs une rancœur contre son successeur qui avait remis en cause publiquement le fait qu’il soit né aux États-Unis.

Source: https://www.parismatch.com/

Commentaires via Facebook :