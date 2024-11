Erdogan: “Il n’y a pas eu d’autre guerre où les femmes et les enfants ont autant été pris pour cible comme à Gaza”

– “Au cours des 13 derniers mois, plus des deux tiers des plus de 50 000 innocents massacrés à Gaza étaient des femmes et des enfants”, a rappelé le président turc.

C’est avec ces mots que le Président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, a fustigé les massacres commis par Israël depuis plus d’un an dans la bande de Gaza.

Le Chef de l’État turc a pris la parole, vendredi, à l’occasion du sommet international sur les femmes et la justice, à Istanbul.

Il a saisi l’occasion pour rappeler le drame des Palestiniens en général, et des femmes en particulier, depuis que le gouvernement israélien a entrepris un génocide dans la bande de Gaza après le 7 octobre 2023.

“Au cours des 13 derniers mois, plus des deux tiers des plus de 50 000 innocents tués à Gaza étaient des femmes et des enfants”, a souligné Erdogan lors de son discours.

Il a particulièrement insisté sur la situation exceptionnelle du drame que vivent les femmes en Palestine.

“Il n’y a pas d’autre guerre où les femmes et les enfants ont été autant pris pour cible que dans le génocide en cours à Gaza”, a-t-il soutenu.

Le président turc a ajouté qu’Ankara continuera à soutenir ses “frères et sœurs de la bande de Gaza et du Liban”, tous deux assiégés par les offensives israéliennes, “jusqu’à ce que les massacres cessent et qu’un cessez-le-feu et la paix soient instaurés”.

Concernant la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle, le dirigeant turc s’est dit optimiste quant à un changement de la politique américaine dans la région.

Il a déclaré qu’il pense “sincèrement” que Donald Trump prendra les “mesures nécessaires pour mettre fin aux guerres”, exprimant l’espoir que cela se produise.

