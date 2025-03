L’ambassadeur sud-africain aux États-Unis a été déclaré persona non grata et doit quitter le territoire américain d’ici vendredi, a confirmé le Département d’État. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réagi lundi en appelant au dialogue.

Le Département d’État américain a confirmé lundi que l’ambassadeur sud-africain Ebrahim Rasool, déclaré persona non grata vendredi dernier, doit quitter le pays avant la fin de la semaine.

« Ses privilèges et immunités ont expiré aujourd’hui. Techniquement, il a une semaine à partir de la notification, donc il doit quitter le pays d’ici vendredi », a précisé Tammy Bruce, porte-parole du Département d’État lors d’un point presse.

Cette mesure diplomatique rare fait suite à des commentaires controversés de l’ambassadeur lors d’une conférence. Selon Mme Bruce, « l’ambassadeur a assimilé le président et le pays au suprémacisme blanc », des propos qu’elle a qualifiés d’« obscènes » et d’« inacceptables non seulement pour le président, mais pour tous les Américains ».

La notification officielle a été remise en personne à l’ambassade sud-africaine le jour même de l’annonce publique faite par le Secrétaire d’État Marco Rubio sur le réseau social X, une méthode qui aurait mécontenté les autorités sud-africaines.

En réponse à cette situation, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré lundi : « Ebrahim Rasool reviendra bientôt, car le département d’État américain a décidé qu’il n’était plus acceptable aux États-Unis. Il reviendra donc et me remettra un rapport complet. »

Le chef d’État sud-africain a ajouté avoir pris note « du mécontentement exprimé par les États-Unis, en particulier concernant les remarques que l’ambassadeur a faites. » « Nous en avons pris acte et nous allons engager des discussions avec eux, comme nous le faisons déjà », a-t-il ajouté.

Malgré ces tensions, M. Ramaphosa a souligné l’importance des relations avec Washington. Pour lui, « améliorer notre relation avec les États-Unis d’Amérique est une priorité pour nous », précisant qu’« ils sont notre deuxième partenaire commercial après la Chine. »

« Nous n’avons pas d’ennemis dans le monde. Nous cherchons toujours à entretenir des relations très bonnes et amicales. Parfois, les relations entre nations traversent des hauts et des bas », a-t-il poursuivi, avant de conclure : « Face à de tels défis, le dialogue permet de trouver des solutions. C’est exactement ce que nous allons faire. »

Interrogée sur les perspectives d’amélioration des relations bilatérales, la porte-parole américaine a évoqué plusieurs points de friction : « La loi d’expropriation des terres, ainsi que son rapprochement avec des pays comme la Russie et l’Iran, ont déclenché un examen approfondi de notre politique envers l’Afrique du Sud. »

Le Département d’État a également critiqué l’Afrique du Sud pour avoir « accusé Israël – et non le Hamas – de génocide devant la Cour internationale de justice » et pour avoir « renforcé ses liens avec l’Iran sur les plans commercial, militaire et nucléaire ».

Cependant, Mme Bruce a indiqué que « l’objectif de la diplomatie est d’encourager un changement de politique et d’attitude » et que les États-Unis restent ouverts à une amélioration des relations avec Pretoria.

