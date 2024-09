FCSA: La Chine a signé des conventions fiscales avec 21 pays africains

BEIJING, 2 septembre (Xinhua) — La Chine a signé des conventions fiscales avec 21 pays africains à ce jour, a déclaré lundi une responsable de l’Administration nationale des affaires fiscales (ANAF), ajoutant que les autorités fiscales chinoises cherchaient à approfondir la coopération fiscale internationale avec les pays africains.

Meng Yuying, directrice du Département de la fiscalité internationale de l’ANAF, a fait ces remarques lors d’une conférence de presse du Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA).

D’après Mme Meng, les pays africains qui ont signé des conventions fiscales avec la Chine comprennent essentiellement ceux qui ont un stock d’investissement direct important avec la Chine.

Les conventions fiscales constituent une base juridique internationale importante pour les investissements et les affaires transfrontaliers, a déclaré Mme Meng, ajoutant qu’elles pouvaient empêcher la double imposition, fournir une certitude fiscale et faciliter le règlement des différends fiscaux.

“Elles sont propices à la création d’un environnement fiscal et commercial international équitable, sain et mutuellement bénéfique, ainsi qu’à la promotion des investissements transfrontaliers et de l’échange de technologies et de personnel”, a-t-elle déclaré.

Mme Meng a noté que le mécanisme de coopération pour la collecte et la gestion des impôts dans le cadre de l’initiative “Ceinture et Route” avait été établi lors du deuxième Forum de “la Ceinture et la Route” pour la coopération internationale en 2019, et que de nombreux pays africains s’étaient joints à sa construction.

Elle a ajouté que ce mécanisme avait fourni une plate-forme aux pays africains pour s’engager dans des échanges internationaux, et que ses nombreux programmes de formation avaient permis d’améliorer les capacités de collecte et de gestion des impôts des pays africains concernés. Fin

Source: https://french.news.cn/

