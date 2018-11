Le Forum international sur la sécurité et la santé au travail (FISST) est un espace d’échange professionnel qui rassemble les personnalités politiques, économiques et scientifiques du Mali, d’Afrique de l’Ouest et du reste de l’espace francophone. Dédié à la promotion de la sécurité et de la santé au travail ainsi qu’à la cybercriminalité et la sécurité Globale des entreprises, il mobilise environ 200 participants et 12 exposants autour de 9 plénières et 28 panels.

Le ministre de la Travail, de la Fonction publique, chargé des Relations avec les institutions, Mme Diarra Raky Talla, a officiellement lancé hier au Musée de la femme (Muso Kunda), le forum qui se tient du 8 au 9 novembre 2018. C’était en présence du président de la commission d’organisation du forum et secrétaire exécutif du CA2D, Sidi Faskoye, et plusieurs personnalités.

Au Mali, la question de sécurité, de santé au travail et de prévention des risques est très peu mise en évidence malgré l’importance capitale de ce sujet. Conscient de cette réalité, le Consortium africain pour le développement durable (CA2D) a initié ce forum placé sous le thème : “la prévention des risques professionnels au cœur des exigences stratégiques des entreprises en Afrique”.

Le forum offre une plateforme d’échange sur la question de la sécurité et de la santé au travail ; un espace unique pour s’informer des nouveautés en matière de sécurité et de santé au travail. Il rassemble des acteurs économiques souhaitant s’engager dans une démarche visant à la promotion de la maîtrise des risques en milieu professionnel et favorise les échanges d’expériences entre les acteurs économiques.

A cet effet, le Forum s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue et s’inspire des standards internationaux de performance afin de participer à la réalisation de l’émergence sociale et économique du Mali.

Durant deux jours de rencontre de haut niveau, plusieurs thématiques seront débattues. Il s’agit entre autres : sécurité et santé au travail dans les entreprises en Afrique ; santé au travail et performance ; normes ISO 45001 et 22000 ; sécurité incendie.

Les échanges porteront également sur les assurances sociales en Afrique, la santé au travail et performance, le modèle d’entreprise en matière de sécurité et de santé au travail : agro-industries et mines, la sécurité routière et aérienne : regards croisés, la problématique de la pollution environnementale : industrie chimique et minière…

Selon le président de la commission d’organisation du forum, la vocation générale du CA2D, initiateur du FISST, est de promouvoir le développement socio-économique de l’Afrique au sud du Sahara à travers des réflexions et des échanges. La prévention est une composante du développement durable, c’est dans ce cadre que ce forum dédié à la promotion de la sécurité et de la santé au travail ainsi qu’à la sécurité globale des entreprises, est initié.

Y. Doumbia

