L’unité fait la force ? La Première ministre danoise a réuni ses homologues scandinaves et le président finlandais pour s’assurer de leur soutien face aux visées de Donald Trump qui veut annexer le Groenland, a-t-elle annoncé tard dimanche.

« Les pays nordiques ont toujours été solidaires. Et face à la réalité nouvelle et plus imprévisible à laquelle nous sommes confrontés, les alliances et les amitiés solides et étroites sont devenues encore plus importantes », a écrit Mette Frederiksen sur ses réseaux sociaux après une réunion et un dîner dimanche avec les Premiers ministres suédois et norvégien et le président finlandais.

Refus du Groenland

Samedi, le président américain a indiqué à la presse qu’il « obtiendrait » le Groenland, réitérant ses velléités d’annexion. Territoire autonome, dont la politique étrangère et de sécurité, la justice et la monnaie dépendent du Danemark, le Groenland a maintes fois répété ne pas être à vendre. Au lendemain de l’accession de Trump au pouvoir, le Premier ministre du Groenland Mute Egede avait insisté sur le fait que l’île ne voulait « pas » être américaine.

Mi-janvier, Mme Frederiksen s’était entretenue par téléphone avec Trump, soulignant qu’il appartenait au Groenland de décider lui-même de son avenir. Selon plusieurs sources interrogées par le Financial Times, cette conversation décrite par les Danois comme « longue et franche », aurait été « affreuse ». Le président américain, qui n’avait déjà pas exclu une intervention militaire pour s’emparer de l’immense île arctique, aurait notamment menacé le Danemark de droits de douane plus élevés. Les Etats-Unis sont le premier marché d’exportation du petit pays scandinave.

Source: https://www.20minutes.fr/

