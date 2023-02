Guerre en Ukraine : ce qu’il faut retenir du discours d’Emmanuel Macron à la conférence de Munich

Emmanuel Macron prononçait ce vendredi 17 février 2023 un discours sur la guerre en Ukraine et la sécurité internationale, dans le cadre de la 59e édition de la conférence de Munich. Voici ce qu’il faut retenir de son intervention.

La 59e édition de la conférence de Munich, considérée par les observateurs comme le « Davos de la sécurité internationale », a débuté ce vendredi 17 février 2023, avec la guerre en Ukraine comme toile de fond. Une première journée au cours de laquelle Emmanuel Macron a prononcé un discours. Voici ce qu’il faut en retenir.

La Russie « ne doit pas gagner »

« L’agression russe doit échouer, parce qu’on ne peut pas accepter la banalisation du recours illégal à la force », a lancé Emmanuel Macron. « Sinon c’est toute la sécurité européenne et plus généralement la stabilité mondiale qui serait mise en cause », a rappelé le président français.

Les Occidentaux prêts à une guerre longue

« Nous sommes prêts à un conflit prolongé », a par ailleurs expliqué le président français. « En disant cela, je ne le souhaite pas. Mais surtout si nous ne le souhaitons pas, nous devons collectivement être crédibles dans notre capacité à durer dans cet effort. »

« Nous devons intensifier notre soutien à l’Ukraine », a-t-il poursuivi. Ce soutien accru doit, selon le locataire de l’Élysée, permettre à Kiev « de mener la contre-offensive qui seule permettra des négociations crédibles, aux conditions choisies par l’Ukraine, ses autorités et son peuple ».

« Pas l’heure du dialogue »

Au cours de son discours, Emmanuel Macron est également revenu sur l’attitude à tenir vis-à-vis de la Russie. « Le temps n’est pas au dialogue » avec une Russie qui « a choisi la guerre » et continue à faire preuve d’une mentalité « impérialiste et néocolonialiste », a indiqué le président de la République, espérant rallier à sa cause les pays en développement qui seraient tentés de soutenir Moscou.

Emmanuel Macron a toutefois expliqué qu’un dialogue avec le Kremlin devrait à terme se renouer, afin de préparer la fin du conflit.

L’Europe doit se réarmer, mais éviter les conflits

Le président de la République a par ailleurs lancé un appel aux Européens afin qu’ils réinvestissent dans le secteur de la défense. C’est, selon lui, la condition du maintien de la paix dans le continent.

Le chef des Armées a appelé les Européens à suivre l’exemple de la France qui va se doter d’une loi de programmation militaire qui augmentera considérablement les moyens des forces armées tricolores. Il a néanmoins rappelé que l’Europe au sens large devait apprendre à prévenir les conflits. « Nous aurons besoin d’un cadre qui donne de la transparence et de la prévisibilité aux évènements » en Europe, a-t-il expliqué, avant d’indiquer qu’il voulait voir naître « une structure de règlements des conflits sur le continent ». Une conférence sur la défense aérienne à Paris Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé qu’il voulait organiser à Paris une « conférence sur la défense aérienne de l’Europe », réunissant notamment l’Allemagne, l’Italie et la Grande-Bretagne. Une idée émise en rebond des propos d’Olaf Scholz qui avait un peu plus tôt considéré cet enjeu comme majeur. Ce sommet « permettra d’aborder ce sujet sous l’angle industriel, avec la participation de tous les industriels européens qui ont des solutions à offrir, mais aussi sous l’angle stratégique et, je dirais peut-être, d’abord sous l’angle stratégique en incluant la question de la dissuasion » nucléaire, a-t-il précisé. Source: https://www.ouest-france.fr/

Commentaires via Facebook :