L’armée russe a multiplié les attaques au cours de la soirée, que ce soit contre Kiev, Lviv ou Marioupol où deux hélicoptères évacuant des officiers ukrainiens ont été abattus. Dans le même temps les Etats-Unis ont répondu à l’appel de Volodymyr Zelensky devant l’Onu et se sont engagés à fournir 100 millions de dollars d’aide supplémentaire. Une nouvelle vague de sanctions contre la Russie est aussi en cours. Retour sur les événements qui ont marqué la nuit du mardi 5 au mercredi 6 avril.

Quelques heures après l’intervention du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité de l’ONU pour demander à agir “immédiatement” contre la Russie au regard de ses “crimes de guerre” commis, selon lui, par les troupes de Moscou, l’Ukraine a été frappée par plusieurs attaques.

L’armée russe a affirmé, mardi 5 avril au soir, avoir abattu deux hélicoptères ukrainiens cherchant à évacuer des chefs d’un bataillon nationaliste défendant Marioupol (sud-est). Le haut commandement de Moscou a par ailleurs appelé les soldats toujours en ville à cesser toute résistance et à déposer les armes.

Marioupol a “dépassé le stade de la catastrophe humanitaire”, avait un peu plus tôt affirmé Vadim Boïtchenko, le maire de ce grand port assiégé, qualifiant d'”invivable” la situation des quelque 120.000 habitants toujours sur place. La ville, qui comptait près d’un demi-million d’habitants avant la guerre, est détruite “à 90%”, a-t-il déploré.

Explosions dans l’Ouest, morts près de Kiev

Des explosions ont été entendues mardi soir dans la petite ville de Radekhiv, à 70 kilomètres de Lviv, la grande cité de l’ouest, a annoncé sur Telegram Maksym Kozitskiï, à la tête de l’administration militaire régionale. “À cette heure, nous ne disposons pas d’informations sur d’éventuelles victimes”, a-t-il ajouté.

Une journaliste de l’AFP présente à Lviv a également indiqué avoir entendu des sirènes d’alerte antiaérienne.

Situé loin du front, l’ouest de l’Ukraine est rarement visé par des bombardements depuis le début de l’invasion russe.

Près de Kiev, des frappes d’artillerie russes ont fait douze morts dans les villages de Velyka Dymerka et de Bogdanivka, a révélé le bureau du procureur général d’Ukraine sur Telegram.

A la suite du récent retrait des troupes russes qui assiégeaient Kiev et sa région, le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a estimé que la Russie se renforçait pour “prendre le contrôle de l’ensemble du Donbass”, dans l’est de l’Ukraine, et réaliser “un pont terrestre avec la Crimée”, annexée par Moscou en 2014.

“Nous sommes dans une phase cruciale de la guerre”, a-t-il averti, disant redouter la découverte “d’autres atrocités” attribuées aux forces russes en Ukraine.

Washington débloque 100 millions

Les Etats-Unis fourniront une aide supplémentaire en matière de sécurité de 100 millions de dollars (91,8 millions d’euros) à l’Ukraine, qui comprendra notamment des systèmes antichar, a déclaré mardi le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

Démantèlement d’une importante plateforme russe du “darknet”

As Ukraine’s forces bravely continue to combat Russia’s renewed invasion, I have authorized $100 million to meet an urgent need for additional anti-armor systems for Ukraine’s forces.

La “plus grande” plateforme de vente du “darknet” mondial, dénommée “Hydra Market” et opérant en langue russe depuis 2015, a été démantelée et des bitcoins d’une valeur de 23 millions d’euros ont été saisis, a annoncé la justice allemande. L’opération a été menée en conjonction avec les autorités américaines.

“Les serveurs du plus grand marché du ‘darknet’ au monde ont été confisqués et 543 bitcoins pour une valeur totale d’environ 23 millions d’euros ont été sécurisés”, selon un communiqué du parquet de Francfort et de l’Office fédéral de la police criminelle (BKA).

Le “darknet” est une version parallèle d’internet, dans laquelle l’anonymat des utilisateurs est garanti.

Nouvelles sanctions américaines contre la Russie

Les Etats-Unis et leurs alliés annonceront mercredi 6 avril de nouvelles sanctions visant des institutions financières et des responsables russes, mais aussi à interdire tout nouvel investissement en Russie, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors d’un point presse.

Les sanctions renforceront les restrictions imposées aux institutions financières et aux entreprises publiques en Russie et viseront des responsables du gouvernement russe et leurs familles.

“Demain, nous annoncerons, en coordination avec le G7 et l’Union européenne, de nouvelles mesures qui imposeront des coûts à la Russie et l’enverront encore plus loin sur la voie de l’isolement économique, financier et technologique”. Psaki a toutefois refusé de commenter les informations selon lesquelles les sanctions viseraient les filles de Vladimir Poutine.

Ces mesures “dégraderont les instruments clés du pouvoir de l’État russe, imposeront un préjudice économique aigu et immédiat à la Russie et obligeront la kleptocratie russe qui finance et soutient la guerre du président russe Vladimir Poutine à rendre des comptes”, a-t-elle ajouté.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken se rend d’ailleurs à Bruxelles, mercredi 6 et jeudi 7 avril pour participer à des réunions de l’Otan et du G7.