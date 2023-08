Le Gouvernement indien observe la « Journée de souvenir des horreurs de la partition » le 14 août 2023, un jour avant le jour de l’indépendance de l’Inde le 15 août. En prélude à la célébration de cette fête d’indépendance, l’ambassade de l’Inde au Mali a organisé, le lundi 14 août 2023, au Musée national du Mali, une exposition photos. Le but de ce vernissage était de présenter les souffrances et les douleurs des populations indiennes qui ont subi les affres de la partition. Cet évènement mémorable s’est déroulé en présence du chargé d’affaires de l’ambassade de l’Inde au Mali, Sumer Barwal ; du directeur du Musée national, Daouda Kéita et d’autres invités de marque.

En s’adressant à la nation à l’occasion du 75ème anniversaire de l’indépendance, le 15 août 2021, le premier ministre de l’Inde, Narenda Modi, déclarait que le 15 août serait le jour du souvenir des horreurs de la partition. Cela, dans l’esprit de mettre en lumière les peines, les souffrances et la douleur de millions de personnes qui ont souffert de la partition.

Avant l’ouverture de l’exposition photos, le chargé d’affaires de l’ambassade de l’Inde au Mali, Sumer Barwal, a rappelé que l’Inde a accédé à son indépendance le 15 août 1947. « Point culminant d’une lutte longue et ardue contre la puissante coloniale. L’un des nombreux maux que la domination coloniale a infligés à nos vies a été la partition de l’Inde, à la veille même de notre indépendance, conséquence directe de la politique « diviser pour régner » des forces coloniales exploiteuses », a narré le chargé d’affaires de l’ambassade de l’Inde au Mali.

Rappelant toujours les mauvais souvenirs de cette partition, Sumer Barwal a témoigné que des familles qui vivaient ensemble depuis des siècles se sont séparées. Il a aussi affirmé que de nombreuses histoires d’horreur poursuivent encore tant de personnes de part et d’autre de la ligne de démarcation. C’est ce qui justifie pour lui l’organisation de cette exposition photos qui dépeint les souffrances des personnes touchées par la partition.

Le directeur du Musée national a salué la tenue de cette exposition photos dans les locaux de sa structure. Saluant la résilience de l’Inde, Daouda Kéita a soutenu que dans l’histoire de tout pays, il y a des pages glorieuses et sombres. Cette exposition, a-t-il expliqué, permet de se rappeler l’histoire de ce passé douloureux et triste à la fois. A ses dires, il est utile de se remémorer de cette partition pour rebondir. « L’inde a su saisir cette page triste de son histoire pour rebondir. Aujourd’hui qu’on le veuille ou pas, l’Inde existe et compte parmi les nations. Les Indiens sont aujourd’hui présents partout. C’est utile au Mali d’avoir des relations cordiales et amicales avec l’Inde qui peut nous servir d’exemple », a déclaré le premier responsable du Musée national du Mali.

Des chansons indiennes, l’intonation des hymnes nationaux du Mali et de l’Inde, l’exposition photos et la dégustation des mets indiens ont constitué les temps forts de ce vernissage.

Sidiki Dembélé

