Le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal a déclaré que l’Ukraine était prête à conclure un accord avec Washington sur l’exploitation des ressources naturelles et la création d’un fonds d’investissement commun. Malgré les récentes tensions, Kiev entend bien poursuivre sa coopération avec les États-Unis.

L’Ukraine s’apprêterait finalement à conclure l’accord avec les États-Unis sur l’exploitation des ressources minières, notamment les métaux rares. Le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal a déclaré lors d’une conférence de presse ce 4 mars que Kiev était déterminé à poursuivre cette coopération et à signer l’accord dès que possible. «Aujourd’hui, l’Ukraine est absolument déterminée à continuer à travailler avec les États-Unis. Nous sommes prêts à signer l’accord sur la création d’un fonds d’investissement commun et à avancer dans cette direction», a-t-il affirmé.

Chmygal insiste sur la coopération avec Washington

Le Premier ministre ukrainien a souligné que Kiev continuerait à travailler avec les États-Unis par tous les canaux diplomatiques disponibles. «Nous poursuivrons les discussions avec l’administration américaine, avec le Congrès, ainsi qu’avec le président Trump», a-t-il ajouté.

En parallèle, il a remercié les États-Unis pour leur soutien et assuré que l’Ukraine ferait tout pour garantir la signature de cet accord. Il a également précisé que cet engagement ne se limitait pas au domaine économique, mais visait aussi à renforcer les liens entre les deux pays. L’accord a été présenté comme un moyen pour l’Ukraine d’attirer des investissements étrangers, notamment dans l’exploitation des métaux des terres rares, un secteur clé pour l’industrie technologique.

Un accord stratégique sur les ressources naturelles

Cet accord prévoit entre autres la création d’un fonds d’investissement pour la reconstruction de l’Ukraine, financé en partie par les revenus générés par l’exploitation des minerais. Kiev devrait y allouer 50% des bénéfices issus des licences minières et des infrastructures de transport des ressources. Ce fonds, géré conjointement par l’Ukraine et les États-Unis, devrait être utilisé pour renforcer la sécurité et la stabilité économique du pays.

Les discussions entre les deux pays ont pris une tournure inattendue ce vendredi 28 février, lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu à Washington pour finaliser l’accord avec son homologue américain Donald Trump. Cependant, la rencontre s’est soldée par une altercation entre les deux dirigeants, conduisant à l’annulation de la signature.

Source: https://francais.rt.com/

