“Les peuples africains sont des peuples et non seulement éveillés, mais qui sont engagés, qui sont plus que jamais déterminés à défendre la souveraineté de leurs pays […]. C’est dans ce contexte que la France, chassée d’AES, voulait se redéployer dans les autres pays. On se demande qu’est ce qu’elle va effectivement apporter? Cette question est très importante et moi, personnellement, je n’y vois pas ce que la France pourrait apporter du nouveau qui va permettre que les peuples de ces pays-là puissent accepter l’offre de la France”, analyse M.Namaiwa.