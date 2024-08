La France dans une impasse politique après les législatives anticipées

Les législatives anticipées n’ont pas débouché sur le résultat escompté, mais ont donné lieu, au contraire, à un Parlement partagé entre trois blocs de taille relativement comparable et tous dénués de majorité absolue

Le NFP, improvisé dans la foulée des résultats des élections européennes en juin dernier, est loin d’être un groupe homogène

PARIS: Le président français Emmanuel Macron a convié, ce vendredi, les chefs des partis et des groupes parlementaires, à des échanges ayant pour but de dégager un consensus pour nommer un nouveau Premier ministre.

Depuis le 7 juillet dernier, le pays est plongé dans une impasse politique à la suite des résultats brouillés des législatives anticipées et les affaires courantes sont gérées par un gouvernement démissionnaire, présidé par Gabriel Attal.

Ces élections convoquées brutalement par Macron avaient pour but de clarifier le rapport de force politique au sein du Parlement et de mettre fin à une cacophonie qui perdurait depuis 2022.

Après son élection cette année-là pour un deuxième mandat présidentiel, les Français ont choisi de ne lui accorder qu’une majorité parlementaire relative, ce qui a gravement entravé l’action de ses deux Premiers ministres successifs, Elisabeth Borne et ensuite Attal.

Hélas, les législatives anticipées n’ont pas débouché sur le résultat escompté, mais ont donné lieu, au contraire, à un Parlement partagé entre trois blocs de taille relativement comparable et tous dénués de majorité absolue.

Ce résultat, qui se prête à des lectures et des interprétations différentes, a figé le pays dans une surenchère politique stérile.

La gauche unie dans le cadre du Nouveau Front populaire (NFP), arrivé en tête avec 193 sièges parlementaires, a estimé qu’il lui revenait de constituer le nouveau gouvernement.

Elle a ainsi mis à profit la trêve politique, instaurée pendant les Jeux olympiques de Paris du 26 juillet au 11 août, pour désigner une Première ministre de ses rangs en la personne de la haute fonctionnaire Lucie Castets.

C’était sans compter la grande capacité du président de la République à retourner les situations en sa faveur, en avançant sa propre lecture des résultats électoraux, qui ont débouché, d’après lui, à un Parlement composé de trois blocs minoritaires.

Par conséquent, les Français n’ayant pas désigné un vainqueur avec une majorité absolue de 289 sièges, leur message est clair et appelle à la constitution d’un gouvernement de coalition large et ouvert à toutes les forces politiques à l’exception des extrémistes de droite et de gauche.

C’est ce même cap qui est maintenu à travers les consultations de vendredi et qui fait dire à l’Élysée que le président est « du côté des Français, garant des institutions » et de « l’expression de leur vote » et que la nomination d’un Premier ministre se fera dans la foulée de ces échanges.

Ainsi, le chef de l’État reçoit, vendredi matin, les leaders du NFP de gauche, ainsi que Castets, leur candidate pour Matignon. Il recevra ensuite les représentants du camp présidentiel Ensemble pour la République, puis les représentants des Républicains (la droite), avant de recevoir le Rassemblement national lundi.

Le but des consultations, affirme l’Élysée, est de rechercher la « majorité la plus large et la plus stable », comme précisé par Emmanuel Macron en juillet et « de savoir dans quelles conditions les forces politiques peuvent atteindre cet objectif ».

« La décision de nomination du/de la Premier.ère ministre sera prise en considération en fonction de ces deux critères-là », a expliqué l’Élysée soulignant que Macron semble toujours exclure de nommer Castets à la tête du gouvernement.

Toujours selon l’Élysée, le plus important pour le président est la stabilité, et « la nécessité pour un gouvernement de ne pas tomber à la première motion de censure déposée », insiste-t-on.

C’est à croire qu’il y a ceux qui savent perdre et en fins limiers gèrent cette perte de façon à la transformer en victoire, d’autant plus que face à eux, il y a des adversaires qui ne savent pas gagner.

Composé de quatre formations politiques – La France insoumise (extrême gauche), le parti socialiste, le parti communiste et les écologistes – le NFP improvisé dans la foulée des résultats des élections européennes en juin dernier est loin d’être un groupe homogène.

Il a beau participer aux consultations présidentielles en un bloc uni, il a beau s’adresser aux Français d’une seule voix pour dire être « prêt à gouverner » et dénoncer Macron, qui « tergiverse au lieu de tirer les conséquences des législatives » et d’appeler leur candidate à former le gouvernement, le vernis peine à camoufler les lézardes.

Dimanche dernier, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a menacé, dans la Tribune dimanche, d’enclencher une procédure de destitution contre Macron, s’il ne tenait pas compte des résultats des législatives.

Cette démarche enclenchée par Mélenchon en solitaire a suscité l’embarras de ses partenaires du NFP de plus en plus conscients des graves conséquences de leur alliance avec La France insoumise et des coups d’éclat de son leader.

Source: https://www.arabnews.fr/

Commentaires via Facebook :