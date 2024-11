La rencontre entre Biden et Trump à la Maison Blanche renoue avec une tradition présidentielle annulée il y a 4 ans

Trump devrait également s’adresser aux républicains de la Chambre des représentants avant qu’ils choisissent leurs nouveaux dirigeants mercredi.

Un peu plus d’une semaine après sa victoire électorale écrasante, l’ancien et futur président Trump revient à la Maison Blanche mercredi.

Trump revient au 1600 Pennsylvania Ave., pour la première fois depuis près de quatre ans, à l’invitation de l’homme qu’il a éliminé de la course à la Maison Blanche en 2024 : le président Biden.

Les deux présidents s’assiéront dans le bureau ovale vers 11 heures HE, selon la Maison Blanche.

Trump devrait également s’adresser aux républicains de la Chambre des représentants et à leurs nouveaux membres mercredi, où le propriétaire de X, Elon Musk, devrait également être présent, ont indiqué des sources à Fox News Digital.

Le président élu fait une halte à l’hôtel où les législateurs républicains de la Chambre des représentants organisent leurs élections de direction près du Capitole américain, juste avant sa rencontre prévue avec Biden.

Pour Biden, qui a mis fin à sa campagne de réélection en juillet, un mois après que sa performance désastreuse lors du débat contre Trump a relancé les questions sur la capacité physique et mentale du président de 81 ans à rester quatre ans de plus à la Maison Blanche et a suscité des appels pour qu’il abandonne la course, la rencontre avec son prédécesseur et désormais successeur pourrait être gênante.

Trump a passé des années à critiquer verbalement Biden et sa performance à la Maison Blanche. Et même après que Biden a mis fin à sa campagne de réélection, Trump a continué à critiquer le président et son successeur à la tête du ticket démocrate pour 2024, la vice-présidente Harris .

Et depuis quelques années, Biden considère Trump comme une menace pour la démocratie du pays.

Mais Biden, un traditionaliste, veut assurer une transition en douceur entre les administrations.

« Je lui ai assuré que je demanderais à toute mon administration de travailler avec son équipe », a déclaré le président à propos de son appel de la semaine dernière avec Trump après l’élection, lorsqu’il a lancé l’invitation.

L’équipe de Trump, dans un changement apparent de ton envers Biden, a déclaré que le président élu « attend avec impatience la réunion ».

L’offre de Biden à Trump de visiter la Maison Blanche était une invitation qui ne lui a jamais été accordée.

Il y a quatre ans, au lendemain de sa défaite électorale face à Biden, Trump a refusé de concéder et a tenté en vain d’annuler les résultats.

Rompant avec une tradition de longue date, Trump n’a pas invité Biden à la Maison Blanche. Et deux semaines après l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain par des partisans de Trump visant à annuler la certification par le Congrès de la victoire de Biden au Collège électoral, Trump a quitté Washington avant l’investiture présidentielle de son successeur, devenant ainsi le premier président en exercice depuis plus d’un siècle à ne pas assister à l’investiture de son successeur.

« La décision du président Biden d’accueillir le président élu Trump à la Maison Blanche est un hommage à la normalité du processus de transition présidentielle. Ce qui a été refusé à Joe Biden après son élection est en train d’être rétabli dans le crédit de Biden », a déclaré le politologue chevronné Wayne Lesperance à Fox News.

Lesperance, président du New England College, basé dans le New Hampshire, a qualifié l’invitation de Biden de « geste remarquable dans la mesure où il légitime le retour au pouvoir de Trump par le principal démocrate du pays et, espérons-le, sera accueilli avec un engagement en faveur de transitions ordonnées à l’avenir ».

Il s’agira de la première rencontre entre Biden et Trump depuis leur unique débat, le 27 juin à Atlanta. Les deux présidents, ainsi que Harris et le colistier de Trump, le sénateur JD Vance, désormais vice-président élu, se sont rencontrés le 11 septembre à Lower Manhattan, à New York, lors des cérémonies commémorant le 23e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre.

Ce sera la deuxième rencontre de Trump à la Maison Blanche avec un président sortant.

Il y a huit ans, après avoir battu la candidate démocrate Hillary Clinton, Trump s’est assis à la Maison Blanche avec le président Obama, qui terminait son deuxième mandat.

« Nous allons maintenant vouloir faire tout ce que nous pouvons pour vous aider à réussir. Parce que si vous réussissez, alors le pays réussira », avait déclaré Obama à Trump à l’époque.

Bien que traditionnelle, la rencontre entre le président entrant et le président sortant n’est pas obligatoire.

Une grande interrogation se pose à l’approche de la réunion : le vice-président rejoindra-t-il Biden et Trump pendant une partie quelconque de la réunion ?

Harris a téléphoné à Trump la semaine dernière et l’a félicité pour sa victoire sur elle.

Quant aux républicains de la Chambre, qui choisissent leurs nouveaux dirigeants à huis clos mercredi, Trump devrait apporter son soutien au président de la Chambre Mike Johnson, républicain de Louisiane, pour conserver son poste, même en dépit de quelques grondements de mécontentement et de menaces de protestation contre le républicain de Louisiane par le House Freedom Caucus ultra-conservateur et ses alliés.

Le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, à gauche, et le président élu Trump (Getty Images)

L’une des nombreuses sources qui ont détaillé les plans potentiels du Freedom Caucus pour protester contre la candidature de Johnson au poste de président de la Chambre des représentants a déclaré à Fox News Digital que le soutien de Trump ne les empêcherait pas d’essayer de bloquer l’approbation unanime de la direction de Johnson. Cependant, ces menaces de protestation sont tombées à plat lors de la conférence républicaine de la Chambre mardi, y compris parmi les critiques de Johnson qui disent que le soutien de Trump scellera probablement l’accord.

Trump a fait l’éloge de Johnson à plusieurs reprises et les deux hommes sont connus pour entretenir de bonnes relations de travail. Il s’adresse aux républicains de la Chambre des représentants après qu’ils ont presque déclaré leur victoire aux élections de 2024, malgré plusieurs courses serrées encore indécises.

Paul Steinhauser est un journaliste politique basé dans le New Hampshire.

