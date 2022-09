En dépit des pressions, la Russie et la Chine, deux membres permanents du Conseil de sécurité, sont pour la première fois de l’histoire du Conseil des droits de l’homme de l’ONU la cible de projets de résolution.

Les pays occidentaux et leurs alliés hésitaient depuis plusieurs mois à s’en prendre à la Russie et à la Chine, craignant de ne pas parvenir à construire une alliance assez forte pour faire approuver les textes à la majorité des 47 États membres du Conseil des droits de l’homme.

Mais les ONG ont exercé des pressions croissantes pour que le plus haut organe onusien de défense des droits de l’homme s’intéresse à la situation en Russie et dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de Chine, où Pékin est accusé de crimes contre l’humanité.

Charge en deux temps

Lundi, ce sont les États-Unis – soutenus par le Royaume-Uni, le Canada, la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Norvège – qui ont lancé un projet de résolution pour demander un débat au Conseil, en février-mars 2023, sur la situation des droits de l’homme au Xinjiang.

D’autres pays toutefois pourraient co-sponsoriser le texte ces prochains jours. Lors de débats généraux, l’ambassadeur tchèque, Vaclav Balek, s’exprimant au nom de l’UE, a souligné que le bloc appelait le Conseil à surveiller de près et évaluer la situation des droits de l’homme en Chine. Le texte, très bref, prend note “avec intérêt de l’évaluation” publiée le 31 août par le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme sur la région autonome ouïghoure du Xinjiang. “Ce Conseil devra pouvoir discuter de ce rapport et son suivi devra être à la hauteur de ses conclusions”, a déclaré lundi l’ambassadeur français, Jérôme Bonnafont.

“Affaires intérieures”

Depuis plusieurs années, la Chine est accusée – preuves matérielles et documents à l’appui – par des pays occidentaux et des organisations de défense des droits de l’homme d’avoir enfermé au Xinjiang plus d’un million d’Ouïghours et d’autres membres de minorités musulmanes, y compris des Kazakhs, dans des camps. Pékin rejette ces accusations, affirmant combattre le terrorisme et assurer le développement de la région.

Dans son rapport, le Haut-Commissariat ne parle pas de génocide mais évoque de possibles “crimes contre l’humanité” et des “preuves crédibles” de tortures et de violences sexuelles et appelle la communauté internationale à agir. Pékin a rejeté avec véhémence ces accusations et accusé l’ONU de devenir “le sbire et le complice des États-Unis et de l’Occident”.