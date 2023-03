L’Afrique toujours enfermée dans le piège de la pauvreté (CEA)

Le Secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Antonio Pedro, a dressé un tableau sombre de la pauvreté sur le continent, avertissant que la situation s’aggravait en raison de multiples crises économiques et sociales.

L’Afrique doit prendre l’initiative de mobiliser des ressources propres pour se remettre de ce fléau qui a creusé les inégalités, a déclaré M. Pedro aux participants de la 41ème réunion du Comité d’experts qui s’est ouverte mercredi.

Il a ajouté que l’Afrique risquait de ne pas atteindre les objectifs de développement durable (ODD), du fait qu’elle est actuellement le continent le plus pauvre.

M. Pedro a averti que sans une action financière et climatique audacieuse, l’Afrique sera enfermée dans un piège de pauvreté, notant qu’elle compte plus de la moitié des pauvres du monde – 54,8% en 2022.

Il a indiqué que l’épidémie de Covid-19 avait fait basculer 62 millions de personnes dans la pauvreté en un an seulement, et que 18 millions de personnes supplémentaires devraient connaitre le même sort à la fin de 2022.

Pas moins de 149 millions de personnes non vulnérables restent exposées à un risque élevé de pauvreté, a ajouté M. Pedro, précisant que 695 millions de personnes en Afrique étaient soit pauvres, soit exposées à un risque de pauvreté.

« Les femmes et les filles restent particulièrement vulnérables, et nous sommes confrontés à une inversion potentielle des gains durement acquis en matière d’équité entre les sexes », a déclaré M. Perdo, ajoutant que « l’Afrique ne peut pas se contenter de maintenir le cap et d’espérer que les choses s’améliorent. Elle doit prendre les devants ».

Les défis ne sont pas insurmontables si l’Afrique s’emploie à construire des systèmes résilients et durables, a-t-il noté.

Le patron par intérim de la CEA a déclaré que les investissements dans la construction durable du capital dans les actifs critiques – y compris les ressources humaines, les infrastructures et les ressources naturelles – étaient nécessaires pour fournir un environnement qui peut faciliter la réalisation des ambitions de l’Agenda 2030 et de l’Agenda 2063.

M. Pedro a déclaré que les gouvernements doivent concevoir des stratégies qui intègrent simultanément les objectifs économiques, sociaux et environnementaux.

« Tout d’abord, nous devons financer notre développement », a insisté M. Pedro, soulignant que la mise en place de fondamentaux macroéconomiques corrects peut débloquer le potentiel des solutions locales.

Néanmoins, a-t-il ajouté, l’Afrique a encore besoin d’une architecture financière mondiale plus juste et plus équitable qui réponde à ses besoins, déplorant que de nombreux pays ne puissent actuellement pas accéder aux marchés financiers internationaux en raison de la hausse des taux d’intérêt et de l’inapplicabilité des mécanismes existants d’allègement de la dette.

Il a fait remarquer que l’Afrique devait s’engager résolument dans la voie de l’industrialisation durable et de la diversification économique afin de transformer ses ressources naturelles en avantages tangibles pour sa population, en indiquant que le développement de la chaîne de valeur des batteries et de l’électricité en était un bon exemple.

« En d’autres termes, notre richesse en ressources naturelles doit profiter à la majorité, et non à une minorité. Pour y parvenir, nous devons adopter une approche inclusive », a déclaré M. Pedro, notant que la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) peut accroître le commerce intra-africain.

« Nous devons mettre l’accent sur l’action climatique. Si nous ne pouvons ignorer le fait que nous souffrons de manière disproportionnée en termes d’impact et de financement, nous disposons d’opportunités significatives pour rééquilibrer la balance en matière de financement climatique », a conclu M. Pedro.

Par APANEWS

