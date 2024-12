L’Arabie saoudite : pays hôte de la Coupe du monde 2034

RIYAD: La nouvelle que l’Arabie saoudite et les amateurs de football de toute la région attendaient a été confirmée mercredi après-midi lorsque la FIFA a annoncé officiellement que le Royaume accueillerait la Coupe du monde 2034.

La candidature saoudienne a été approuvée par les applaudissements de plus de 200 fédérations membres de la FIFA qui ont participé à distance à une réunion en ligne organisée à Zurich par Gianni Infantino, président de l’instance dirigeante du football mondial.

La Fédération saoudienne de football a accueilli la nouvelle en publiant un message du prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane sur son compte X officiel.

“Nous sommes impatients d’accueillir une édition exceptionnelle et sans précédent de la Coupe du monde de la FIFA en exploitant nos forces et nos capacités pour apporter de la joie aux fans de football du monde entier”, indique le message.

Parallèlement, le prince Abdelaziz ben Turki Al-Fayçal, ministre des sports et président du Comité olympique et paralympique d’Arabie saoudite, et le président de la SAFF Yasser Al-Misehal ont reçu le certificat d’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2034 de la part de la FIFA.

Lors d’une présentation spéciale depuis Riyad, le prince Abdulaziz a déclaré: “Nous accueillerons la meilleure version de la Coupe du Monde de l’histoire, et nous réaliserons notre rêve d’accueillir ce tournoi sur notre territoire”.

Parallèlement à la décision d’attribuer à l’Arabie saoudite les droits d’organisation de la Coupe du monde 2034, la FIFA a officiellement approuvé la candidature de l’Espagne, du Portugal et du Maroc pour l’organisation de la Coupe du monde 2030.

L’Espagne, le Portugal et le Maroc coorganiseront un projet à six pays, tandis que l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay recevront chacun un des 104 matches.

Source: Arabnews.com

