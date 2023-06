Dans un article d’opinion, un journaliste du « Financial Times » dresse une longue liste des retards de l’Europe vis-à-vis de son allié américain. Un retard qu’il va falloir rattraper si le Vieux Continent ne veut pas connaître le déclin.

Près de quinze ans après la crise des subprimes, le fossé n’a jamais été aussi grand entre l’économie américaine et celle du Vieux Continent. C’est en tout cas ce qu’affirme le journaliste spécialiste des affaires étrangères du « Financial Times », Gideon Rachman, dans un article dur mais réaliste, qui met le doigt sur le retard grandissant de l’Europe.

L’auteur aborde une relation « de plus en plus déséquilibrée » entre les deux rives de l’Atlantique. En 2008, les économies américaine et européenne étaient d’une taille comparable, avec même une légère avance pour l’UE. Aujourd’hui, la première a atteint 25.000 milliards de dollars en 2022, tandis que la deuxième est en dessous de 20.000 milliards. « Et l’écart se creuse », ajoute le journaliste.