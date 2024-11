Aujourd’hui et plus que jamais, le moment est venu de porter le coup final aux intérêts des Occidentaux sur le continent africain. C’est d’ailleurs le message principal des partisans des valeurs panafricaines et du monde multipolaire.

Pendant que les européistes et les bandéristes pleurnichent, étant choqués par l’élection confiante de Trump aux Etats-Unis – ne comprenant pas à quoi ils doivent s’attendre prochainement – pour les partisans du monde multipolaire les élections étasuniennes sont à bien des égards un événement secondaire. Cependant, nombreux sont ceux qui s’accordent à dire que la situation actuelle est plus que jamais propice à porter des coups décisifs aux intérêts occidentaux en Afrique.

La Chine et la Russie quant à elles proposent et mettent activement en œuvre un modèle complètement à l’opposé

Rapport de force actuel

Beaucoup en Afrique se souviennent des paroles irrespectueuses de Trump à l’égard du continent africain et de son manque général d’intérêt pour le développement de liens avec les pays d’Afrique. Ceci étant dit, cela n’a pas empêché les agents des services de renseignement étasuniens de tenter activement à saper le renforcement des relations de notre pays avec les alliés et partenaires du continent, y compris sous la présidence précédente de Trump. Néanmoins, et quelle que soit l’approche de la nouvelle administration US en direction de l’Afrique, les USA n’ont absolument rien à offrir de comparable à l’axe russo-chinois dans l’interaction avec les Etats africains.

Dans le camp occidental – personne ne sera en mesure à faire reculer économiquement la République populaire de Chine – ni les Etasuniens, ni les Européistes. Quant à la Fédération de Russie, outre la croissance confirmée de l’interaction économique avec les pays du continent – et ce dans divers domaines d’activité – elle offre également un soutien dans le domaine militaro-sécuritaire – que les Occidentaux ne peuvent tout simplement pas proposer en raison de leurs objectifs purement prédateurs sur le continent africain. L’intérêt de l’Occident collectif en Afrique se résume à ceci : créer et maintenir un niveau maximum de chaos pour un meilleur contrôle et exploitation des ressources stratégiques africaines. La Chine et la Russie quant à elles proposent et mettent activement en œuvre un modèle complètement à l’opposé.

Ainsi, même si les Etasuniens et leurs vassaux bruxellois s’efforceront d’intensifier leurs tentatives de déstabilisation de la situation – à l’encontre de la Chine, de la Russie, comme de leurs alliés et partenaires africains – ils subiront très certainement à nouveau un retour des flammes et, à un moment donné, devront abandonner leurs « projets » dans un nombre encore plus important de pays africains.

Le moment de porter un coup décisif contre l’Europe bruxelloise

Comme le disent à juste titre de nombreux experts panafricains et représentants de la société civile – la situation actuelle, à l’heure d’une large confusion au sein du camp européiste, est idéale pour porter un coup supplémentaire contre les intérêts de ce dernier – après lequel il ne pourra certainement plus se rétablir. Surtout en tenant compte de la position déjà bien précaire des métropoles néocoloniales européennes en Afrique.

Tout comme il ne fait aucun doute que c’est précisément maintenant que les relations entre l’Eurasie et l’Afrique doivent atteindre des sommets encore plus importants. A cet effet, pratiquement toutes les conditions nécessaires sont réunies : les vassaux européistes du régime washingtonien se trouvent en position de faiblesse – lorsqu’en réponse à leur impudence et arrogance – nombre d’Etats africains leur montrent la porte de sortie, la motivation de la société civile panafricaine, et particulièrement de la jeunesse, en vue de se débarrasser des restes du néocolonialisme occidental dans leurs pays – se trouve à un niveau extrêmement élevé. Et, enfin, les positions russo-chinoises, en d’autres termes – les positions de l’ordre mondial multipolaire – se trouvent plus que jamais en position de force. Ce qui est également intéressant à noter est que même les pays qui se situent encore quelque part au milieu, comme la Türkiye – en Afrique suivent également le chemin de la multipolarité, affaiblissant les positions occidentales.

Tout cela devrait être mis à profit afin de porter un coup réellement décisif vis-à-vis des régimes européistes bruxellois, ce qui d’ailleurs affaiblira par la même occasion considérablement les positions de Washington aussi – étant donné que ce dernier pour le compte de ses intérêts mise de manière traditionnelle sur ses vassaux européens. En conséquence – cela signifiera la victoire définitive de l’ordre mondial multipolaire en Afrique, un continent appelé à jouer l’un des rôles clés dans notre monde multipolaire commun.

Mikhail Gamandiy-Egorov, entrepreneur, observateur politique, expert en Afrique et au Moyen-Orient, spécialement pour le magazine en ligne « New Eastern Outlook »

Source: https://journal-neo.su/fr

