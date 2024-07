Le président russe a noté qu’« un nombre croissant de pays appellent à un ordre mondial plus juste et expriment leur détermination à défendre leurs droits légitimes et leurs valeurs traditionnelles ; de nouveaux centres de pouvoir et de développement économique émergent et se renforcent ».

ASTANA, 4 juillet (TASS). Dans un contexte mondial en mutation rapide, un ordre mondial multipolaire est officiellement en place, a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d’une réunion du Conseil des chefs d’État de l’OCS à Astana, la capitale du Kazakhstan.

« Aujourd’hui, alors que le monde traverse des changements rapides et irréversibles, la position proactive de l’OCS dans les affaires internationales est plus que nécessaire. Un monde multipolaire est déjà une réalité », a-t-il souligné.

« Nous sommes convaincus que, avec les BRICS, l’Organisation de coopération de Shanghai est un pilier de l’ordre mondial émergent. Ces deux organisations constituent une force motrice puissante pour les processus de développement mondial et les efforts visant à assurer une véritable multipolarité », a ajouté M. Poutine.

Le président russe a noté qu’« un nombre croissant de pays appellent à un ordre mondial plus juste et expriment leur détermination à défendre leurs droits légitimes et leurs valeurs traditionnelles ; de nouveaux centres de pouvoir et de développement économique émergent et se renforcent ».

Selon le président russe, l’initiative de l’OCS « Pour une unité mondiale pour un monde juste et harmonieux » marque un pas vers la multipolarité. « L’initiative vise clairement à développer des mesures de confiance, notamment dans le domaine de la stabilité et de la sécurité, en premier lieu dans notre région eurasienne commune », a expliqué M. Poutine. « Ces mesures visent à garantir des conditions de développement égales pour tous, indépendamment des systèmes politiques et économiques, des origines religieuses et culturelles des pays », a-t-il ajouté.

Source: https://tass.com/

