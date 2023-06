Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a annoncé la fermeture provisoire des consulats généraux du pays à l’étranger après une série d’agressions contre les missions diplomatiques du pays.

Le Sénégal a décidé de fermer provisoirement ses consulats généraux à l’étranger, et ce en raison “d’une série d’agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du pays”, a annoncé, ce mardi 6 juin, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

Dans un communiqué, le ministère souligne que “cette mesure conservatoire fait suite à la série d’agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l’étranger, notamment à Paris, Bordeaux, Milan et New York”.

“Ces actes ont entraîné de sérieux dommages particulièrement au consulat général du Sénégal à Milan où les machines de production des passeports et cartes nationales d’identité ont été détruites”, selon la même source.

“Le service reprendra dès que les conditions matérielles et sécuritaires le permettront”, fait savoir le ministère.

Des manifestations spontanées ont suivi la condamnation jeudi dernier de l’opposant Ousmane Sonko, candidat déclaré pour la présidentielle de 2024, à deux ans de prison ferme pour avoir poussé à la “débauche” une jeune femme de moins de 21 ans.

Un total de 16 personnes ont trouvé la mort, à Dakar et Ziguinchor (sud), et 500 personnes ont été arrêtées suite à ces actes de violence, selon le ministère de l’Intérieur.

SOURCE: https://fr.sputniknews.africa/

Commentaires via Facebook :