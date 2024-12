Bassirou Diomaye Faye, qui est arrivé au pouvoir dans ce pays en mars de cette année à la suite de sa victoire aux élections présidentielles, a fait face à une forte résistance d’une ancienne élite politique, dont les intérêts ont été blessés.

Les vents du changement soufflent sur le continent africain. Elles sont non seulement le résultat de la succession de coups d’État qui ont récemment englouti l’Afrique de l’Ouest, mais aussi, comme le montrent les événements au Sénégal, le résultat de l’expression de la volonté par la population, en particulier la jeune génération, lors des élections, à réaliser la perversité de rester dans le bastion de Paris néocolonial et de la politique occidentale dans la région.

C’est une victoire non seulement pour un parti, mais pour tous les citoyens du pays qui croient au progrès et à la justice

Comme nous l’avons noté plus tôt cette année dans l’article « Le Sénégal au seuil du changement », qui est arrivé au pouvoir en mars de cette année à la suite de sa victoire à l’élection présidentielle sous la bannière de la lutte contre la corruption, du rétablissement de la souveraineté nationale, des réformes socio-économiques, Bassirou Diomaye Faye a fait face à une forte résistance de la part de l’ancienne élite politique, qui a vu ses intérêts blessés.

Le principal centre d’opposition à la mise en œuvre de ses réformes économiques et politiques était l’opposition à l’Assemblée nationale, loyale à l’ancien président Macky Sall et qui avait une majorité des voix.

Dans ces circonstances, il est soutenu par le parti au pouvoir des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), créé en 2014 par son mentor politique Ousmane Sonko, actuel Premier ministre, le 12 septembre, il a décidé de dissoudre le Parlement et d’organiser des élections extraordinaires le 17 novembre.

Consolidation des forces d’opposition en vue des élections

En réponse, l’ancien gouvernement, dont beaucoup sont restés aux plus hauts niveaux du gouvernement sous le régime actuel pour maintenir leurs positions de premier plan au Parlement, a pris des mesures urgentes pour unifier ses rangs.

Le plus grand groupe d’opposition, Takky Wallu Sénégal, est formé du parti politique de l’ancien président Macky Sall « Alliance pour la République » (APR) et du parti d’ Abdoulaye Wade « Parti démocratique sénégalais » (PDS), un autre ex-président.

L’agence turque Anadolu a également qualifié deux coalitions de partis et d’organisations politiques dirigées par le maire de Dakar Barthélémy Dias et l’ancien Premier ministre Amadou Ba comme des candidats sérieux pour des sièges à l’assemblée législative. Au total, 41 partis et associations politiques ont participé à la campagne électorale.

La rhétorique de l’opposition a été principalement axée sur l’incapacité du gouvernement actuel à résoudre les problèmes économiques du pays, en particulier en ce qui concerne la lutte contre l’inflation.

Alors que les dirigeants des deux derniers groupes d’opposition accusaient le parti PASTEF de chercher à « régler des comptes avec l’administration précédente », Macky Sall, 62 ans, qui a été président de 2012 à 2024 et s’est installé au Maroc, dans une lettre à ses partisans, explique sa participation aux élections législatives que huit mois après sa démission de la présidence, « tout a mal tourné » et les autorités actuelles ont conduit le pays dans une crise économique.

Cependant, la véritable responsabilité de ces échecs dans l’économie, comme le montrent les résultats d’une vérification effectuée par le Premier ministre Ousmane Sonko sur les instructions du président Bassirou Diomaye Faye, incombe à l’administration précédente, qui, en 2023, avait présenté un déficit budgétaire de 5,5 % du PIB, soit 10,4 %, et une dette publique de 65,9 % du PIB cette année-là était de 76,3 %.

Parce que le gouvernement précédent, note Bloomberg, avait considérablement réduit la dette de l’Angola, l’agence Moody’s a abaissé la notation du pays à un niveau « dégoûtant », réduisant ainsi les intérêts des investisseurs étrangers et provoquant l’inflation.

Ce n’est donc pas un hasard, note le site d’information Africa News, que la principale lutte dans les élections a été entre de vieux rivaux politiques : l’ex-président Macky Sall et le premier ministre Ousmane Sonko, fondateur du parti PASTEF, qui a mené sa liste de candidats au parlement, en tant que partisan du renforcement de la souveraineté nationale et de l’idéologie du panafricanisme de gauche.

Lors des élections de l’Assemblée nationale du Sénégal le 17 novembre, sur 17 millions de personnes, 7,3 millions d’électeurs ont participé, représentant un large éventail de partis et de coalitions politiques.

Au cours de la campagne, il y a eu des affrontements occasionnels entre groupes rivaux. Ces dernières semaines, elles ont eu lieu, en particulier dans les régions centrales du pays, et un incendie a été mis au siège d’une partie à Dakar. Mais le vote du 17 novembre a été paisible et calme.

Défaite écrasante des rivaux du PASTEF

Selon les données officielles, le parti au pouvoir RASTEF du Président Bassirou Diomaye Faye a remporté une victoire retentissante aux élections, remportant 130 sièges sur 165 à l’Assemblée nationale.

Selon RTL, la chaîne de radio et télévision luxembourgeoise, l’opposition sénégalaise a subi une « défaite écrasante » : la coalition de l’ancien président Macky Sall a remporté 16 sièges, l’ancien premier ministre Amadou Ba – 7, et le maire de Dakar Barthélémy Dias – 3.

Les résultats des élections ont montré que le PASTEF était en avance sur les principaux groupes d’opposition dans 40 des 46 départements du pays, y compris ceux considérés comme les bastions de l’ancien président Macky Sall, et dans 7 des 8 districts où la diaspora a voté.

Le 18 novembre, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui était à la tête de la liste des candidats du parti, s’est adressé à ses partisans dans sa résidence de Ziguinchor en disant : « C’est une victoire non seulement pour un parti, mais pour tous les citoyens du pays qui croient au progrès et à la justice. Ensemble, nous avons montré au monde le véritable esprit de la démocratie sénégalaise. »

Mais avant même l’annonce officielle des résultats, presque tous les dirigeants des groupes d’opposition, sans exception, ont admis leur défaite et ont félicité les gagnants. Ainsi, l’ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, a déclaré : « Je tiens à féliciter chaleureusement le vainqueur, le parti PASTEF et la victoire », qualifiant les élections « d’événement démocratique ».

Amadou Ba, le chef d’un autre groupe d’opposition, a félicité le PASTEF pour sa victoire et a déclaré que c’était une véritable expression de la volonté populaire.

Bien que France 24 note que l’ancien président Macky Sall, alors qu’il était au Maroc, a déclaré que le jour du vote était entaché par une « fraude massive organisée par le parti au pouvoir », il a ensuite admis la victoire du PASTEF, notant que « le peuple a exprimé son opinion et une fois de plus confirmé sa maturité politique, son engagement aux valeurs républicaines et à la démocratie ».

Le succès du parti au pouvoir lors des dernières élections, écrit le Washington Times, est largement dû au rejet généralisé non seulement par les jeunes au Sénégal, mais dans toute l’Afrique de la gouvernance autoritaire dans les pays africains, alors que les dictateurs s’accrochent au pouvoir depuis des décennies.

Il faut noter que la popularité des dirigeants du PASTEF, le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, a été favorisée par leur adoption en octobre de cette année d’un programme ambitieux pour le développement du pays sur les 25 prochaines années appelé « Sénégal 2050 ». En utilisant plus efficacement les ressources naturelles, principalement le pétrole et le gaz, en intensifiant la transformation locale et en développant le capital humain, il augmentera le PIB de 6 % par an en moyenne et triplera le revenu par habitant.

La victoire écrasante du parti au pouvoir lors des élections laisse à penser qu’il a maintenant été en mesure de mettre en œuvre les réformes promises il y a huit mois.

Le responsable de l’État, célébrant la victoire du parti de l’actuel président du Sénégal Bassirou Diomaye Fay, jeune homme politique clairvoyant, estime qu’« à bien des égards, il représente l’avenir de l’Afrique », comme elle bénéficie du soutien des secteurs de la société africaine qui estiment que les Africains devraient gérer eux-mêmes leurs ressources naturelles et, dans le respect de la souveraineté politique et économique de leurs États, construire leurs relations avec le monde extérieur sur une base égale et mutuellement bénéfique.

Il n’est donc pas surprenant que quelques jours après les élections du 22 novembre, Le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye a appelé à son initiative le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et dans l’entretien il a dit aux deux dirigeants de renforcer les relations amicales entre les deux pays dans le domaine du commerce, économie, investissement, y compris la mise en œuvre de projets conjoints prometteurs dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des transports par le biais d’une coopération plus active entre les entreprises russes et les partenaires sénégalais.

Les parties ont également discuté de la menace terroriste dans la région saharo-sahélienne et de la situation difficile qui se pose à cet égard en Afrique de l’Ouest.

Le Président du Sénégal a accepté avec gratitude l’invitation de Vladimir Poutine à se rendre en Russie à un moment opportun.

Il convient de noter que l’intérêt pour le développement des liens avec la Russie se manifeste non seulement au niveau officiel et de la part du monde des affaires, mais aussi parmi la population, en particulier les jeunes. Début novembre, l’Université du Sénégal a ouvert une conférence sur la langue russe, la littérature, la culture, l’histoire de la peinture, le théâtre et le cinéma. À cet égard, les deux pays devraient s’attendre à intensifier leurs relations dans un proche avenir. Le mandat de mettre en œuvre des réformes et de développer les relations extérieures sans revenir à Paris a été donné aux dirigeants du Sénégal.

Viktor Goncharov, expert de l’Afrique, docteur en économie

