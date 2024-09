Selon l’ordre du jour préliminaire, les représentants du groupe BRICS, présidé cette année par la Russie, entendent discuter de la manière de travailler ensemble pour contrer « l’ordre fondé sur des règles » imposé par l’Occident.

Le sommet des BRICS, présidé par le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergueï Choïgou, portera sur les paramètres de l’ordre mondial futur.

La réunion se tiendra les 11 et 12 septembre à Saint-Pétersbourg. Le forum débattra également du soutien à la multipolarité et du droit des nations à choisir leur propre voie de développement, ainsi que de la réforme des systèmes de gouvernance politique et financière et économique mondiaux.

Les représentants des BRICS sont particulièrement intéressés par le dialogue avec les pays du Sud qui aspirent à mener une politique indépendante fondée sur la souveraineté des États. Les organisateurs de l’événement considèrent que la réunion est très importante « dans un contexte de confrontation et d’imprévisibilité accrues dans les affaires mondiales, de détérioration de la situation économique et financière mondiale et d’obstacles croissants sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable », indiquent les notes d’information.

Auparavant, la 14e réunion des hauts représentants des pays du BRICS chargés de la sécurité s’est ouverte à Saint-Pétersbourg. L’événement, présidé par Choïgou, a réuni des représentants de la Russie, de la Chine, du Brésil, de l’Inde, de l’Afrique du Sud, ainsi que de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de l’Iran et de l’Éthiopie.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le président russe Vladimir Poutine pourrait tenir une réunion avec les représentants des BRICS participant à l’événement.

Source: https://tass.com/

