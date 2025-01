PARIS, 22 janvier (Xinhua) — Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, en visite à Paris ce mercredi à l’occasion du 62e anniversaire de la signature du traité de l’Elysée entre les deux pays, ont appelé à une Europe plus forte face au retour de Donald Trump à la présidence américaine.

“Il appartient plus que jamais, aux Européens, et donc à nos deux pays, de jouer tout leur rôle pour consolider une Europe unie, forte et souveraine. Une Europe qui attache aux liens trans-atlantiques, qui sache affirmer aussi ses intérêts propres, et les défendre avec ses valeurs et ses instruments européens”, a déclaré à la presse M. Macron au côté du chancelier allemand à l’Elysée.

“Face aux défis et parfois aux inquiétudes qui naissent, le couple que nous formons est solide. (…) Plus d’unité, plus d’ambition et d’audace, et plus d’indépendance des Européens, c’est cela qui nous anime, et c’est dans ce sens que nous continuons d’agir”, a souligné M. Macron.

Pour sa part, M. Scholz a affirmé que la nouvelle présidence américaine est un “défi” pour l’Europe, alors que le vieux continent “ne va pas se dérober, ni se cacher, mais être un partenaire constructif et sûr de lui”. dans les relations transatlantiques.

“Les temps que nous vivons sont difficiles, et c’est précisément en cette période difficile que l’Europe a besoin de nous, du couple franco-allemand. (…) Nous sommes tous deux d’accord que l’Europe doit devenir plus forte et plus résiliente dans un monde en mouvement”, a indiqué M. Scholz en rappelant le discours du président français sur l’Europe prononcé en avril dernier.

Les deux dirigeants ont également affirmé la nécessité pour les Européens de continuer à soutenir l’Ukraine. Ailette

