Comme l’a déclaré le président américain, l’idée selon laquelle les pays BRICS tentent de s’éloigner du dollar, « pendant que nous restons les bras croisés et regardons », est révolue.

WASHINGTON, 31 janvier. /TASS/. Le président américain Donald Trump a promis une fois de plus d’imposer des droits de douane de 100% sur les importations des pays membres du BRICS s’ils essayent de créer une nouvelle monnaie ou toute autre alternative au dollar américain.

« Nous allons exiger de ces pays apparemment hostiles qu’ils s’engagent à ne pas créer une nouvelle monnaie BRICS, ni à soutenir une autre monnaie pour remplacer le puissant dollar américain, sinon ils seront confrontés à des tarifs douaniers de 100% et devront s’attendre à dire adieu à la vente dans la merveilleuse économie américaine », a écrit Trump sur son réseau Truth Social.

« L’idée que les pays BRICS essaient de s’éloigner du dollar, pendant que nous restons les bras croisés, est TERMINÉE », a-t-il poursuivi. « Ils peuvent aller chercher un autre pays pour se faire avoir. Il n’y a aucune chance que les BRICS remplacent le dollar américain dans le commerce international, ou ailleurs, et tout pays qui essaie de le faire devrait dire bonjour aux tarifs douaniers et au revoir à l’Amérique ! »

Le président américain Donald Trump avait auparavant déclaré qu’il imposerait des droits de douane de 100 % sur les marchandises en provenance des pays BRICS s’ils créaient une nouvelle monnaie ou abandonnaient le dollar. Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a ensuite souligné que son pays « n’a jamais été partisan de la dédollarisation ». Selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères et sherpa des BRICS, Sergueï Ryabkov, l’association est prête à expliquer à Trump qu’il ne s’agit pas d’abandonner le dollar, mais de tirer les conclusions des politiques erronées de Washington.

Le groupe BRICS a été créé en 2006 par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, et l’Afrique du Sud l’a rejoint en 2011. Le 1er janvier 2024, l’Égypte, l’Iran, les Émirats arabes unis et l’Éthiopie ont rejoint l’association. L’Arabie saoudite a également reçu une invitation à rejoindre les BRICS, mais selon ses autorités, Riyad étudie toujours la proposition. En 2024, les BRICS ont été présidés par la Russie. L’événement clé de sa présidence a été le sommet de Kazan, du 22 au 24 octobre, au cours duquel il a été décidé de créer une catégorie de pays partenaires des BRICS. Les premiers pays à devenir partenaires ont été la Biélorussie, la Bolivie, le Kazakhstan, Cuba, la Malaisie, le Nigéria, la Thaïlande, l’Ouganda et l’Ouzbékistan. L’Indonésie avait également été initialement nommée partenaire des BRICS, mais le 6 janvier, le Brésil a annoncé que le pays asiatique avait obtenu le statut de membre à part entière.

Source: https://tass.com/

