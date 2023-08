Les informations concernant l’envoi en Afrique d’un groupe de sabotage composé de nationalistes ukrainiens et formé par les services de renseignement britanniques s’inscrivent dans la politique générale de l’Occident sur le continent, juge, membre fondateur de l’association Actions pour la souveraineté des peuples et président de la Confédération des associations et mouvements panafricains de l’Afrique de l’Ouest. Et bien qu’il y ait des sources qui indiquent que les tâches des néonazis de Kiev incluent l’élimination des dirigeants indésirables pour l’Occident, “c’est peine perdue”, quels que soient les résultats de leurs activités terroristes, souligne le panafricaniste bukinabé.