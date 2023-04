L’initiative pour la Civilisation mondiale : la réponse de la Chine face à la question de “modernisation”

Le 15 mars, le secrétaire général du Comité central du Parti Communiste Chinois et Président de la Chine Xi Jinping a participé à la réunion de dialogue de haut niveau du PCC avec les partis politiques mondiaux à Beijing et a prononcé un discours intitulé « Travailler main dans la main sur la voie de la modernisation ». Il a expliqué comment le PCC conçoit l’exploration des voies de la modernisation, a proposé l’Initiative pour la Civilisation mondiale et a exprimé la volonté sincère du PCC de travailler avec les partis politiques de tous les pays pour faire progresser la modernisation aux caractéristiques nationales distinctes, promouvoir les échanges intercivilisationnels et l’apprentissage mutuel dans le monde entier et construire la communauté de destin pour l’humanité. Cela démontre le courage politique et le sens des responsabilités du PCC pour relever les défis communs auxquels l’humanité est confrontée et apporte les solutions de la Chine pour faire avancer la modernisation mondiale et le progrès des civilisations humaines.

Les voies de la modernisation propres aux différents pays et régions du monde d’aujourd’hui sont enracinées dans un patrimoine riche et diversifié de civilisations aux origines très anciennes. Les diverses civilisations créées par les sociétés humaines ont toutes brillé, constitué un riche patrimoine et donné des caractéristiques distinctives à la modernisation de divers pays, et ont apporté d’importantes contributions au processus de modernisation de la société humaine à travers le temps et l’espace et au-delà des frontières nationales.

Nous sommes dans une époque où l’avenir et le destin de tous les pays sont étroitement liés, les différentes civilisations jouent un rôle irremplaçable dans la promotion de la modernisation de toute l’humanité et de la prospérité de la civilisation mondiale par la tolérance, la coexistence et l’appréciation mutuelle. À cette fin, le Président Xi Jinping a proposé l’Initiative pour la Civilisation mondiale.

L’Initiative pour la Civilisation mondiale comprend 4 préconisations conjointes :

– Nous devons préconiser ensemble le respect de la diversité des civilisations dans le monde, adhérer à l’égalité, à l’appréciation mutuelle, au dialogue et à la tolérance entre les civilisations, et transcender les barrières civilisationnelles par des échanges civilisationnels. Nous devons préconiser l’appréciation mutuelle des civilisations au lieu des conflits civilisationnels, et la tolérance des civilisations au lieu de la supériorité des civilisations.

– Nous devons préconiser que la paix, le développement, l’équité, la justice, la démocratie et la liberté sont l’aspiration commune de tous les peuples. Nous devons comprendre avec un large esprit la connotation des valeurs des différentes civilisations, nous abstenir d’imposer nos propres valeurs et modèles aux autres et nous abstenir de toute confrontation idéologique.

– Nous devons promouvoir conjointement l’importance du patrimoine civilisationnel et de l’innovation, explorer pleinement la valeur contemporaine de l’histoire et de la culture de chaque pays, et promouvoir la transformation créative et le développement innovant de la culture traditionnelle exceptionnelle de chaque pays dans le cadre du processus de modernisation.

– Nous devons préconiser conjointement le renforcement des échanges et de la coopération internationale en matière de sciences humaines, explorer la construction d’un réseau mondial de dialogue et de coopération entre les civilisations, enrichir le contenu des échanges, élargir les canaux de coopération, promouvoir la compréhension mutuelle et l’affinité entre les peuples, et promouvoir conjointement le développement et le progrès de la civilisation humaine.

La Chine et l’Afrique sont tous des berceaux importants de la civilisation humaine. Les échanges humains et culturels, qui consistent à un des neuf programmes de coopération Chine-Afrique proposées par le Président Xi Jinping, jouent un rôle important pour le renforcement de la compréhension mutuelle, de l’amitié et de la coopération entre les peuples chinois et africains. Lors de la 8e Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC), la Chine promet d’accorder de l’assistance à l’Afrique pour construire ou rénover dix écoles et d’inviter 10 000 professionnels africains à des séminaires ou forums.

Afin de promouvoir les échanges culturels et l’inspiration mutuelle, l’Ambassade de Chine au Mali a organisé une série d’activités : la célébration de la journée internationale de la langue chinoise, la classe en ligne au sujet de « Dialogue avec taïkonautes », la première édition du Forum sur la coopération Chine-Mali, le tournoi de football de la « Coupe de l’Ambassadeur de Chine », la 5e édition du Gala Chine-Mali en ligne célébrant la Fête du printemps, etc. La phase II du Campus Kabala qui s’est achevé avec le don chinois en 2022 est un fruit de la coopération bilatérale et un vecteur des cultures de nos deux pays. Fiers de nos civilisations brillantes, nous sommes tous prêts à apporter une plus grande contribution au rayonnement de nos cultures qui apporteront des enrichissements à la coopération sino-malienne.

Depuis l’Initiative pour le Développement mondial et l’Initiative pour la Sécurité mondiale jusqu’à l’Initiative pour la Civilisation mondiale, la Chine a toujours été une force pour la paix dans le monde, un contributeur au développement mondial, un défenseur de l’ordre international et un promoteur du progrès des civilisations humaines. Nous restons attachés à notre mission qui consiste à rechercher le progrès pour l’humanité et l’harmonie pour le monde entier. Au point du nouveau départ historique, la modernisation chinoise, en tant que nouvelle forme de progrès humain, s’inspirera des mérites des autres civilisations et rendra le jardin des civilisations mondiales plus vivant et coloré. Lorsque la Chine et le reste du monde s’engageront sur la voie de la modernisation dans la nouvelle ère, ils apporteront certainement une nouvelle contribution plus importante à la promotion de la paix et du développement et à la construction d’une communauté de destin pour l’humanité.

CHEN Zhihong

Ambassadeur de Chine au Mali

