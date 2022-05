L’Union européenne a accusé mardi les autorités russes d’avoir mené une cyberattaque contre un réseau de satellites une heure avant son offensive contre l’Ukraine pour préparer le terrain.

“La cyberattaque a eu lieu une heure avant l’invasion non provoquée et injustifiée de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, facilitant ainsi l’agression militaire”, souligne l’UE dans une déclaration au nom des 27 États membres.

Plusieurs États membres de l’UE touchés

“L’attaque a causé des perturbations importantes dans les communications qui ont affecté les services publics, les entreprises et les citoyens utilisateurs en Ukraine, et elle a également touché plusieurs États membres de l’UE”, rappelle-t-elle.

“L’Union européenne et ses États membres, ainsi que ses partenaires internationaux, condamnent fermement la cyberactivité malveillante menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, qui a visé le réseau de satellites KA-SAT, exploité par Viasat”, ajoute le texte.

“Il s’agit d’une preuve claire et choquante d’une attaque délibérée et malveillante de la Russie contre l’Ukraine, qui a eu des conséquences importantes sur les citoyens ordinaires et les entreprises en Ukraine et dans toute l’Europe”, a pour sa part soutenu la ministre des Affaires étrangères du Royaume Uni, Liz Truss. La Grande-Bretagne n’est plus membre de l’UE.