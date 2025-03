De retour d’une visite de travail au Nigéria, le président ghanéen John Dramani Mahama poursuit ses efforts pour redéfinir les relations entre la Cédéao et l’Alliance des États du Sahel (AES). Après avoir rencontré les dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso, il s’est entretenu, jeudi, avec son homologue nigérian Bola Ahmed Tinubu à Abuja.

Après avoir bouclé, le 10 mars, une tournée diplomatique de trois jours dans les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), le président ghanéen John Dramani Mahama a effectué une visite de travail à Abuja, où il a échangé avec son homologue nigérian Bola Ahmed Tinubu sur l’avenir de la Cédéao et la coopération régionale.

Mahama a déclaré à son retour avoir eu des discussions approfondies avec Tinubu, notamment sur le renforcement de la Cédéao et l’amélioration de l’intégration économique. Il a également insisté sur la nécessité d’une collaboration accrue face à la menace terroriste, un défi majeur pour la sous-région.

« J’ai exprimé ma gratitude pour sa présence à mon investiture en tant qu’invité spécial d’honneur – un témoignage du lien fort entre le Ghana et le Nigéria », a-t-il souligné.

Cette rencontre intervient après une série d’entretiens entre Mahama et les chefs d’État du Mali, du Niger et du Burkina Faso, trois pays qui ont officialisé leur sortie de la Cédéao en janvier dernier. Lors de cette tournée, Mahama avait plaidé pour la mise en place de relations « bien décentes » entre l’AES et la Cédéao. Il avait aussi conclu plusieurs accords bilatéraux, notamment sur l’énergie, les infrastructures et la coopération sécuritaire.

En informant Tinubu de ses discussions avec les dirigeants du Sahel, Mahama tente de repositionner le Ghana comme un acteur clé du dialogue entre l’AES et la Cédéao. Son objectif affiché : éviter une fracture définitive et encourager des mécanismes de coopération entre les deux blocs.

