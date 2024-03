Dans un communiqué diffusé lors d’un flash spécial à la télévision nationale ce vendredi 22 mars 2024, le Mali condamne fermement l’attaque terroriste barbare et lâche qui s’est déployée à Moscou en Russie ce vendredi 22 mars 2024 et exprime ainsi son soutien aux autorités et au peuple russe

Selon le communiqué, le gouvernement de la Transition indique avoir connaissance avec «une profonde consternation» de l’attentat terroriste survenu ce vendredi 22 mars 2024, au Centre commercial Crocus City Hall, à Moscou, en Fédération de Russie.

«Le gouvernement de la Transition se tient aux côtés du gouvernement de Russie de la Fédération de Russie pour condamner avec la plus grande vigueur cette attaque lâche et barbare qui a visé des populations civiles sans défense, occasionnant des décès et de nombreux blessés», dénonce le document. .

Dans cette circonstance douloureuse, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, le gouvernement et le Peuple du Mali expriment leurs sincères condoléances et leur profonde compassion au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, au gouvernement, au Peuple de Russie, et aux familles des victimes innocentes.

Et, par la même occasion, adressent leurs souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Face à cet acte barbare, Bamako réitère sa détermination à poursuivre avec la Fédération de Russie une lutte commune contre le terrorisme, sous toutes ses formes, souligne le communiqué.

Il convient de rappeler que ces crimes ignobles d’un autre âge ont été perpétrés au moment où une délégation ministérielle de haut niveau séjourne à Moscou dans le cadre du renforcement du partenariat gagnant-gagnant entre le Mali et la Russie.

Conduite par le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, la délégation est composée des ministres chargés des Transports, Dembélé Madina Sissoko, des Mines, Pr Amadou Keïta et celle en chargée de l’Énergie, Mme Bintou Camara et des membres du Conseil national de Transition.

Au cours de cette visite de travail les deux parties ont procédé à la signature de plusieurs contrats portant notamment sur la construction de centrales solaires à Sanankoroba et à Bougouni afin de juguler la crise énergétique aiguë qui traverse notre pays depuis des mois.

Aussi, un mémorandum d’entente signé en octobre 2023 avec la société russe Zaroubej géologie portant sur l’établissement d’une carte géologique pour le Mali, était au cœur d’une séance de travail entre la partie malienne et les experts russes.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :