Mali : Dr Boubacar Seydou, nouveau chef de mission de l’OIM

Le Mali a accueilli officiellement Docteur Boubacar Seydou, de nationalité nigérienne, en tant que nouveau Chef de mission et Représentant de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).

Le Dr Boubacar Seydou a présenté ses lettres d’accréditation au Ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue la coopération entre l’OIM et le Mali, dans un contexte sous-régional en pleine mutation.

Les discussions ont porté sur l’importance de l’apport de la diaspora malienne au développement socio-économique du pays, ainsi que sur la gestion des migrations et la protection des déplacés internes. Le Ministre Diop a insisté sur la nécessité d’adapter cette coopération aux nouveaux enjeux géopolitiques, notamment ceux liés à la Confédération des États du Sahel.

Dr Seydou succède à Pascal Reyntjens, un acteur clé dans la mise en place de projets de réintégration des migrants. Sous la direction de Reyntjens, l’OIM a consolidé des programmes essentiels, tels que le Programme de Protection, Retour et Réintégration des Migrants (MPRR), financé par l’Union européenne. Ce programme visait à offrir des solutions durables aux migrants de retour tout en renforçant les capacités institutionnelles maliennes en matière de gestion des migrations.

Reyntjens a également supervisé la création du Cadre National de Réintégration des Migrants (CNRM), un dispositif crucial pour coordonner les actions de réintégration des migrants de retour dans leur pays d’origine. Sous son mandat, l’OIM a apporté son soutien à des centres d’accueil comme celui d’Agadez, où des centaines de Maliens étaient hébergés en attente de réintégration.

Depuis son établissement en 1998, l’OIM au Mali s’est attachée à répondre aux besoins humanitaires des populations vulnérables, en particulier les migrants internationaux et les déplacés internes (PDI). Après la crise de 2012, ses actions se sont intensifiées pour inclure des programmes de protection, de suivi des déplacements internes et de stabilisation communautaire. Aujourd’hui, avec une centaine d’employés et des bureaux dans des zones stratégiques comme Mopti, Gao et Tombouctou, l’OIM est un partenaire incontournable du gouvernement malien.

Outre le fait d’assister le gouvernement pour le rapatriement de milliers de maliens désireux de rentrer au bercail, les interventions de l’OIM comprennent également des domaines tels que la fourniture d’abris, de services de santé, d’eau potable, ainsi que des programmes de réintégration pour les migrants de retour.

Avant sa nomination au Mali, Dr Seydou occupait des fonctions similaires au Cameroun, où il a dirigé des initiatives de protection des migrants et de réintégration au sein des communautés locales.

Sous sa direction, l’OIM au Mali devrait poursuivre ses efforts pour répondre aux défis posés par les déplacements internes, tout en intégrant de nouvelles stratégies de gestion des flux migratoires, adaptées au contexte régional du Sahel. Comme son prédécesseur, Dr Seydou va également mobiliser la diaspora malienne, un acteur clé dans le développement socio-économique du pays.

