Le président français Emmanuel Macron s’est adressé le 5 mars à la nation dans une intervention de 13 minutes pour évoquer la situation en Ukraine dans le contexte d’un possible désengagement des États-Unis du conflit.

«La menace russe est là et touche les pays d’Europe», a estimé le président français dans son allocution du 5 mars consacrée au conflit ukrainien. Emmanuel Macron a rappelé que la France a soutenu l’Ukraine «dès le premier jour» et de sanctionner la Russie car, pour le dirigeant français, «c’est aussi notre sécurité qui est menacée».

Pour Emmanuel Macron, c’est la Russie qui a fait du conflit ukrainien «un conflit mondial» avec des violations des frontières, manipulations des élections en Roumanie et en Moldavie, ainsi que des cyber-attaques contre les hôpitaux. Et d’insister que la Russie qui augmente son potentiel militaire, ne s’arrêtera pas à l’Ukraine : «La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l’Europe», a-t-il ajouté.

Pas de cessez-le-feu «trop fragile» en Ukraine

«Nous devons continuer d’aider les Ukrainiens à résister jusqu’à ce qu’ils puissent négocier avec la Russie une paix solide», a déclaré le dirigeant français en déplorant la suspension par Washington de la livraison d’équipements militaires et de renseignement à Kiev et le «rapprochement» de Donald Trump et Vladimir Poutine et l’absence des dirigeants européens et ukrainien à la table des négociations.

«L’Ukraine a droit à la paix et la sécurité pour elle-même, et c’est notre intérêt et c’est l’intérêt de la sécurité du continent européen», a souligné Emmanuel Macron. Pour ce faire il réunira à Paris, la semaine prochaine, les chefs d’état-major des pays prêts à garantir une future paix en Ukraine. Il a également indiqué qu’il s’agira «peut-être» du déploiement du contingent européen en Ukraine qui n’ira cependant pas se battre sur la ligne du front.

«Notre dissuasion nucléaire nous protège»

«Répondant à l’appel historique du futur chancelier allemand [Friedrich Merz], j’ai décidé d’ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen», a également annoncé Emmanuel Macron en rappelant que l’arsenal nucléaire français a joué depuis 1964 le rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe.

Il reviendra cependant au président français de décider «quoi qu’il arrive» en matière d’utilisation des forces nucléaires.

La guerre douanière américaine «ne restera pas sans réponse»

En parlant de la situation économique mondiale Emmanuel Macron a appelé la France à se préparer à ce que les États-Unis décident de tarifs douaniers sur les marchandises européennes. Jugeant la décision de l’administration Trump sur l’imposition des tarifs d‘«incompréhensible», Emmanuel Macron a tout de même promis de «tout tenter» pour convaincre Donald Trump qu’elle ferait du mal et l’«en dissuader».

«À l’aune de ce nouveau contexte», Emmanuel Macron a déclaré avoir demandé au gouvernement de faire des propositions et préparer une réponse.

Source: https://francais.rt.com/

