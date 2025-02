CONAKRY-Le 30 octobre dernier, le Général Mamadi Doumbouya avait pris un important Décret, déterminant les « classes de voyage, la durée et les indemnités journalières de mission accordées aux membres du Gouvernement, à la Haute hiérarchie militaire, aux Hauts Cadres, aux personnels des Institutions Républicaines et Organismes Publics Autonomes, aux Cadres et autres Agents de l’État en mission à l’intérieur et à l’extérieur du pays ».

A l’époque, l’acte qui avait été lu à la télévision nationale ne mentionnait pas le montant exact que les concernés devait percevoir. Qui doit percevoir quoi et à quelles conditions ? Africaguinee.com qui s’est procuré d’une copie du Décret lève le voile. Si avant les ministres en mission officiel de l’Etat à l’étranger percevaient 250 dollars par jour comme indemnité, les autres hauts cadres 140 dollars, désormais la donne radicalement changé. Explications.

Mission sur le territoire national

Selon le décret en son article 6, les indemnités journalières de mission relatives à la restauration et à l’hébergement à l’intérieur du pays sont fixées ainsi qu’il suit :

pour les Membres du Gouvernement : 1 200 000 GNF;

pour les hauts cadres de l’Etat : 1 000 000 GNF;

pour les Cadres de l’Etat : 800 000 GNF;

pour les Autres Agents de l’Etat : 600 000 GNF,

pour le personnel d’appui : 500 000 GNF.

Les frais de transport sont calculés selon le mode de déplacement et en fonction des distances à parcourir. Par voie terrestre ce sera 20 litres/100 Kilomètres, précise l’article 7 du décret.

« Pour une mission qui se déroule en une journée sans nuitée, seuls sont dus aux missionnaires, les frais de restauration pour un montant forfaitaire de 150.000 francs guinéens pour une journée complète ou 7 heures de service continu. Pour les missions de maintien de l’ordre sans nuitée, l’indemnité journalière forfaitaire est fixée à 500 000 francs guinéens pour une journée complète ou 7 heures de service continu », indique l’article 9.

En son article 10, le décret indique que tout missionnaire de retour (de sa mission), a l’obligation de déposer auprès de sa hiérarchie supérieure dans un délai maximum de dix (10) jours, un rapport de mission et l’original de l’ordre de mission comportant les visas des Autorités compétentes à l’arrivée et au départ de la localité de destination.

« Le nombre de jours consacrés à une même mission sur le territoire national ne doit pas dépasser dix (10) jours, y compris les jours de route. Cette durée peut être portée à quinze (15) jours en cas de nécessité », mentionne l’article 12 du Décret.

Mission à l’étranger

Pour les missions à l’étranger, l’article 17 mentionne que les membres du Gouvernement, les Hauts Cadres, les Cadres et autres Agents de l’État perçoivent des indemnités journalières selon la cartographie qui suit :

ZONE 1: Amérique, Japon, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Suisse, Royaume Uni, Nouvelle Zélande, Australie.

pour les membres du gouvernement : 550 dollars américains;

pour les hauts cadres de l’Etat : 500 dollars américains ;

; pour les Cadres de l’Etat : 400 dollars américains;

pour les Autres Agents de l’Etat : 300 dollars américains.

ZONE 2 : Pays Zone Euro, Pays Scandinave, Afrique du Sud

pour les Membres du Gouvernement : 500 dollars américains;

pour les hauts cadres de l’Etat : 400 dollars américains,

pour les cadres de l’Etat : 300 dollars américains;

pour les autres agents de l’Etat : 250 dollars américains.

ZONE 3 : Europe de l’Est, Reste Afrique, Reste Asie, Turquie

pour les Membres du Gouvernement : 450 dollars américains,

pour les hauts cadres de l’Etat : 400 dollars américains;

pour les cadres de l’Etat : 300 dollars américains,

pour les autres agents de l’Etat : 250 dollars américains.

L’article 17 du Décret précise que les missionnaires percevront les indemnités après présentation d’un ordre de mission dûment signé et d’un passeport en cours de validité.

« Les personnels des postes diplomatiques ne peuvent prétendre à l’octroi d’indemnités de mission prévues à l’article 15 du présent décret que lorsqu’ils sont officiellement convoqués à Conakry ou lorsqu’ils viennent en mission régulière en Guinée pour une durée limitée qui devra être précisée dans l’ordre de mission qui leur est délivré à cet effet par le chef de mission diplomatique dont ils relèvent », précise l’acte du Général Doumbouya.

Focus Africaguinee.com

Créé le 31 janvier 2025 17:37