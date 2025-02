Moscou annonce une nouvelle réunion russo-américaine dans les deux semaines

Une nouvelle réunion russo-américaine est prévue dans les deux semaines à venir, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov cité samedi par l’agence RIA.

Cette réunion aura lieu dans un pays tiers et le lieu exact fait encore l’objet de discussions, a-t-il dit.

Les plus hauts diplomates russes et américains se sont rencontrés mardi à Riyad, la capitale saoudienne, pour acter le dégel des relations entre les deux pays et lancer des pourparlers sur la fin de la guerre en Ukraine.

Selon Sergueï Riabkov, il y a eu “accord de principe” entre les deux parties pour travailler sur l’ensemble des “irritants” qui minent les liens russo-américains.

“Aujourd’hui, nous avons devant nous deux pistes parallèles mais dans une certaine mesure, politiquement connectées. L’une concerne les affaires ukrainiennes, l’autre les relations bilatérales”, a déclaré le vice-ministre russe.

“Un dialogue sur la stabilité stratégique et le contrôle des armements sera envisageable lorsque nous constaterons des changements visibles dans la politique américaine”, a-t-il ajouté. Les Etats-Unis et la Russie pourraient également discuter de la situation au Moyen-Orient, a-t-il dit.

Donald Trump a affirmé mardi qu’il rencontrerait probablement Vladimir Poutine ce mois-ci. Le Kremlin s’est montré plus prudent, jugeant une telle rencontre possible, “ou pas”. Le dernier sommet entre présidents américain et russe a réuni Joe Biden et Vladimir Poutine en juin 2021 à Genève, avant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par l’armée russe il y a près de trois ans jour pour jour, le 24 février 2022.

(Rédigé par Lucy Papachristou; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

