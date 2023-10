Moyen-Orient : Embrasement imminent ?

Depuis plusieurs jours, la Bande de Gaza est sauvagement bombardée par l’armée d’occupation israélienne. Dans sa folie meurtrière contre les populations gazaouies, Tsahal n’épargne ni hôpitaux ni lieux de culte ni établissements scolaires. Ces infrastructures socio-sanitaires sont d’ailleurs ses cibles privilégiées.

Tout cela se passe sous les yeux indifférents de la Communauté dite internationale, notamment la France, la Grande-Bretagne et les Usa qui considèrent le Hamas (mouvement politico-militaire palestinien qui dirige Gaza comme un mouvement terroriste). Non seulement le Gouvernement américain ne condamne pas le génocide, mais il se permet d’affréter un navire de guerre sur la Méditerranée, aux larges des côtes israéliennes, pour apporter son soutien militaire à l’Etat hébreux.

Face à ce soutien, clair et net, des occidentaux et de leurs médias de propagande, à l’Etat sanguinaire d’Israël, seuls le gouvernement iranien et les rues d’autres pays arabes soutiennent indéfectiblement la cause palestinienne. Quant à la Russie et la Turquie, elles appellent les belligérants à la «retenue». Cette forme de neutralité passive de ces deux pays est largement partagée par la quasi-totalité des pays de la Planète-Terre.

Alors que des pays du monde arabe et musulman ont explicitement fait le choix de défendre l’opération militaire (que les gouvernements occidentaux considèrent comme attentat terroriste) du Hamas, l’Iran est le seul Etat qui est prêt à rentrer officiellement en Guerre si Tsahal venait à mettre à exécution son invasion terrestre sur Gaza. Le Pays des Ayatollahs est convaincu qu’une extension de la guerre apparaissait inévitable

Cette projection pessimiste des dirigeants iraniens est d’autant fondée que le Hezbollah libanais (un allié inconditionnel de l’Iran) rentrerait automatiquement dans le conflit. Les Etats arabes de la région (notamment l’Egypte et l’Arabie Saoudite) pourraient-ils alors demeurer dans leur neutralité, en contradiction des opinions publiques arabes qui soutiennent mordicus la cause palestinienne ? Certainement pas, surtout que le bilan quotidien des pertes en vie humaine palestinienne va crescendo ! Au point que nombreux analystes craignent de voir le conflit se généraliser dans toute la région ?

Une chose est, de toute façon, certaine, nous assistons actuellement à l’émergence d’un monde de plus en plus hyper militarisé. Désormais, la diplomatie semble laissée la place à la guerre pour régler les conflits entre les Etats. Une nouvelle guerre froide est donc en train de se livrer par procuration entre les puissances militaires, les conflits actuellement en Ukraine et en terre de Palestine en étant la parfaite illustration parfaite. Car en réalité, la Guerre en Ukraine oppose l’Otan et la Russie en territoire ukrainien.

Par extrapolation, on pourrait conclure que la Guerre opposant Israël à Gaza en terre de Palestine est une guerre par procuration des Usa. Qui veulent simplement, à travers l’Etat satellite d’Israël, maintenir (et réaffirmer) leur position stratégique au Moyen-Orient. Pendant que l’Iran se sert de la cause palestinienne pour s’affirmer comme la vraie puissance militaire de la région.

Gaoussou Madani Traoré

