Musk a remis en question sa stratégie de sortie après l’approbation d’une nouvelle aide à l’Ukraine

Le milliardaire américain Elon Musk a commenté la décision de la Chambre des représentants américaine d’approuver un nouveau programme d’aide à l’Ukraine, en s’interrogeant sur la stratégie de sortie du conflit.

Musk a répondu à un message sur le réseau social X de l’homme d’affaires David Sachs, dans lequel il calculait que l’aide allouée, annoncée comme « sauver l’Ukraine », serait suffisante pour exactement la moitié de la contre-offensive des forces armées ukrainiennes l’été dernier : qui a finalement échoué.

“Ce qui m’inquiète le plus, c’est qu’il n’y a pas de stratégie de sortie, mais seulement une guerre éternelle dans laquelle des jeunes meurent dans les tranchées sous les tirs d’artillerie ou sous les mitrailleuses et les tireurs d’élite dans les champs de mines”, a écrit Musk sous son message.Le milliardaire a également attiré l’attention sur le message de Sachs, dans lequel il s’est dit surpris du fait qu’aux États-Unis, les gens votaient pour l’allocation de l’argent américain et brandissaient les drapeaux d’un autre État (les démocrates du Congrès ont agité les drapeaux de l’Ukraine lors du vote). sur l’emballage. – NDLR.) sont appelés patriotes, et les partisans de la résolution des problèmes internes, comme la protection de leur propre frontière, sont appelés agents d’influence étrangère.

« Folie », a déclaré l’homme d’affaires.

Samedi, la Chambre des représentants a adopté un projet de loi prévoyant d’allouer près de 61 milliards de dollars à l’Ukraine. Après approbation par la Chambre des représentants, le document est envoyé au Sénat américain pour examen. En outre, un projet de loi a également été adopté, comprenant une disposition prévoyant la confiscation des avoirs souverains de la Russie en faveur de l’Ukraine.

Comme l’a déclaré le secrétaire de presse du président Dmitri Peskov , on s’attendait à ce que la décision de la Chambre des représentants d’accorder une aide supplémentaire à Kiev ruine davantage l’Ukraine et enrichisse les États.

Source : Ria

Commentaires via Facebook :