Netanyahu promet de frapper « sans pitié » le Hezbollah « dans toutes les parties du Liban, y compris à Beyrouth »

Une attaque de drone a entraîné par le mouvement islamiste libanais dimanche sur une base militaire à Binyamina , dans le nord d’Israël, un tué quatre soldats et un fait plus de 60 blessés selon les secouristes. « Je tiens à être clair : nous continuerons à frapper sans pitié le Hezbollah dans tous les partis du Liban, y compris à Beyrouth », a déclaré M. Netanyahu lors d’une visite sur cette base.

Lundi, une frappe israélienne a fait 21 morts, selon le ministère libanais de la Santé, dans le village chrétien d’Aïto, dans le nord du Liban. C’est la première fois que ce village est visé par les récents bombardements israéliens, dirigés pour la plupart contre les régions où le Hezbollah chiite est le plus étendu, dans le sud et l’est du Liban ainsi que la banlieue sud de Beyrouth.

Selon un photographe de l’AFP, l’immeuble visé, situé à l’entrée du village, a été rasé. Après des mois d’affrontements frontaliers entre Israël et le Hezbollah, allié du Hamas palestinien, l’armée israélienne a intensifié ses raids aériens sur le Liban le 23 septembre puis a lancé des opérations terrestres le 30.

Une « réponse forte »

Le Hezbollah a affirmé lundi avoir mené des frappes sur Israël, dont avec une « salve de roquettes » sur la ville de Safed (nord), en riposte aux bombardements israéliens sur le Liban. Le mouvement islamiste a également annoncé avoir visé une base navale israélienne près de Haïfa, la grande ville du nord, puis une caserne près de Netanya, une localité côtière au nord de Tel-Aviv, faisant état de « violents combats » à Aita al- Chaab, un village frontalier dans le sud du Liban.

L’armée israélienne a dit avoir intercepté dans le centre d’Israël des projectiles tirés depuis le Liban. Les sirènes ont retenu dans le centre d’Israël, notamment à Tel-Aviv, le cœur économique du pays. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré lundi avoir informé les États-Unis qu’Israël apporterait une « réponse forte » au Hezbollah après l’attaque de Binyamina.

« La nuit dernière a été folle. Il ya eu un énorme boum », a raconté à l’AFP Yousef, le gérant d’un restaurant dans le village de Kfar Kara, près de la base. « Et soudain, les ambulances ont commencé à passer, d’abord une, puis deux, puis trois et de plus en plus » , at-il poursuivi.

Après avoir affaibli le Hamas dans la bande de Gaza, Israël s’est déplacé à la mi-septembre le front de la guerre au Liban, disant vouloir permettre le retour dans le nord du pays de 60 000 habitants déplacés par les violences frontales. Au moins 1 315 personnes ont été tuées à travers le Liban depuis le 23 septembre, selon un décompte de l’AFP établi à partir de chiffres officiels. L’ONU a recensé près de 700 000 déplacés depuis cette date.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a appelé lundi à la protection du système de santé du Liban, en faisant état de frappes israéliennes ayant touché du personnel médical.

Pas de retrait de la Finul

Alors que les tensions entre Israël et la force de paix de l’ONU (Finul), déployées dans le sud du Liban, se multiplient et que cinq de ses soldats ont été blessés par l’armée israélienne , Benjamin Netanyahu a appelé dimanche le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à mettre les Casques bleus « à l’abri immédiatement ».

Le Premier ministre a répété lundi que le Hezbollah utilisait « les installations et les positions de la Finul comme couverture afin de mener ses attaques » contre Israël. « Il a été décidé que la Finul conserverait toutes ses positions en dépit des appels lancés par l’armée israélienne », a déclaré lundi le chef des Casques bleus, Jean-Pierre Lacroix. Cette décision a été approuvée lundi par Antonio Guterres, at-il ajouté.

La Finul, qui compte plus de 9 500 membres, est déployée dans le sud du Liban pour faire tampon avec Israël. Elle a déclaré des « violations choquantes » d’Israël contre ses positions, faisant état notamment d’une entrée « en force » dimanche de deux chars israéliens dans l’une d’entre elles. L’armée israélienne a dit qu’un de ses chars avait percuté un poste de la Finul alors qu’il évacuait des soldats blessés.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a exprimé lundi ses « fortes inquiétudes », rappelant que « plusieurs positions de la Finul ont essuyé des tirs ces derniers jours. Plusieurs Casques bleus ont été blessés ».

La guerre au Liban et celle de Gaza, déclenche par l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, se doublent d’une escalade entre l’Iran et Israël, qui menace de riposter à une attaque iranienne de missiles le 1er octobre. Les États-Unis ont annoncé dimanche le déploiement en Israël d’un système de défense antimissile à haute altitude, en soutien à leur allié.

Dans la bande de Gaza assiégée, la Défense civile a annoncé qu’une frappe aérienne sur la ville de Deir al-Balah (centre) a fait quatre morts dans l’enceinte de l’hôpital des Martyrs d’al-Aqsa, qui abrite des déplacés . L’armée israélienne a dit avoir mené une frappe sur un « centre de commandement » de combattants palestiniens, installé « dans un complexe qui servait auparavant d’hôpital ».

Malgré les frappes, une nouvelle campagne de vaccination contre la polio a été lancée lundi dans le centre du territoire, plongé dans une catastrophe humanitaire.

L’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1 206 personnes en Israël, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des chiffres officiels israéliens et incluant les otages morts ou tués en captivité à Gaza. Au moins 42 289 Palestiniens ont été tués, majoritairement des civils, dans l’offensive de représailles israéliennes à Gaza, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l’ONU.

Source: https://www.lavoixdunord.fr/

