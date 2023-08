Fin juillet, l’armée nigérienne a annoncé à la télévision nationale la destitution du Président Mohamed Bazoum. Ancienne colonie française, le Niger était considéré comme l’un des derniers alliés des pays occidentaux au Sahel. Paris lui a fourni des drones et des avions de combat et y a déployé 1.500 soldats pour combattre les groupes terroristes opérant à la frontière du Niger, du Mali et du Burkina Faso. De plus, le Niger dispose de riches réserves d’uranium dont la France dépend.