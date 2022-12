– Deux militaires ont été tués et six autres blessés.

L’armée nigérienne a annoncé, lundi, avoir neutralisé plus de quarante (40) terroristes lors d’opérations menées près des frontières du Burkina et du Mali, dans l’ouest du Niger, ainsi que dans la région de Diffa, près du Lac Tchad, dans l’est du pays.

L’annonce a été faite dans le “bulletin des opérations” hebdomadaire des Forces armées nigériennes (FAN).

“Dans la zone de Tangouna, une patrouille a intercepté un convoi logistique terroriste, suite à cela deux (02) terroristes ont été neutralisés”, a indiqué l’armée.

“L’opération Emalobe 2 entamée depuis plusieurs jours dans la zone a permis de dresser le bilan provisoire suivant : quatre-vingt-douze (92) motos ennemies saisies et détruites, huit (08) terroristes neutralisés”, a ajouté la même source, précisant que six(06) militaire ont été blessés au cours de l’accrochage.

La zone de Tangouna est située près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso.

Près de la même frontière, l’armée a déploré la mort d’un policier suite à l’attaque d’un poste de contrôle par des hommes armés non identifiés.

Dans la zone de l’opération Almahaou, près de la frontière avec le Mali, le “bulletin des opérations” des FAN rapporte que “vingt-cinq (25) terroristes ont été neutralisés après une frappe aérienne”.

Dans la région de Diffa, l’armée a indiqué que “l’opération Sharan Fague 2 menée depuis quelques semaines dans la région du Lac Tchad a permis de neutraliser une dizaine de terroristes”, tout en déplorant la mort d’un élément de la Garde nationale tué par des hommes armés.

Le Niger est confronté depuis 2017 à des attaques terroristes sur ses frontières Est et Sud avec le Tchad et le Nigeria et Ouest avec le Burkina Faso et le Mali. Plusieurs opérations militaires ont été initiées pour lutter contre les différents groupes terroristes.

SOurce: https://www.aa.com.tr/fr

Commentaires via Facebook :