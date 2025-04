Niger : le Conseil consultatif de la refondation officialisé

Près de deux mois après les Assises nationales, le Niger se dote d’un Conseil de la refondation, une nouvelle institution consultative destinée à accompagner la transition politique enclenchée par le CNSP.

Le président de la République du Niger, le général Abdourahamane Tiani, a signé vendredi 18 avril 2025 une ordonnance consacrant la création du Conseil consultatif de la refondation (CCR), une instance majeure du dispositif institutionnel né des Assises de la refondation.

Prévu par l’article 68 de la Charte de la refondation, le CCR a pour mission principale d’émettre des avis à l’intention du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) et du gouvernement sur toute question relative à la vie nationale. Il peut également, de sa propre initiative, formuler des propositions ou recommandations.

Cette nouvelle institution est structurée en six commissions thématiques : Paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale ; Refondation politique, culturelle et institutionnelle ; Économie et développement durable ; Géopolitique et environnement international ; Justice et droits de l’homme ; Santé, éducation et affaires sociales.

Le Conseil consultatif de la refondation est composé de membres issus des différentes couches sociales et professionnelles du pays. Les conseillers sont nommés par décret présidentiel et placés sous l’autorité d’un Bureau chargé de coordonner les travaux. Leur mandat peut être révoqué dans les mêmes formes.

Les travaux du CCR donnent lieu à des procès-verbaux, et les résultats sont rendus publics. Les propositions et recommandations adressées au chef de l’État sont également rendues accessibles.

L’instauration du CCR intervient dans le sillage des Assises de la refondation organisées du 15 au 20 février 2025, à l’issue desquelles le général Abdourahamane Tiani a été officiellement installé dans ses fonctions de président de la République pour cinq ans renouvelables, près de deux ans après le renversement de Mohamed Bazoum.

