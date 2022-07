« La Chine s’oppose aux pays exploitant la crise ukrainienne pour nuire à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine », a fait savoir jeudi le conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères Wang Yi.

Wang Yi a exprimé les inquiétudes de la Chine concernant la situation ukrainienne lors d’une réunion avec le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar, en marge de la Réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Bali, qui se terminera ce vendredi. L’Indonésie occupe cette année la présidence tournante du G20.

Wang Yi a critiqué certains pays qui insistent sur le principe de souveraineté dans la question ukrainienne, tout en remettant en question la souveraineté de la Chine sur Taiwan et le principe de la Chine unique, au point de créer délibérément des tensions dans le détroit de Taiwan.

« Il s’agit clairement de deux poids et deux mesures. […] Beijing rejette toute tentative de comparer la crise ukrainienne avec la question de Taiwan et elle préservera fermement ses intérêts fondamentaux », a-t-il insisté.

Les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux ont imposé des sanctions sur la Russie au sujet de l’Ukraine. Wang Yi a dénoncé les pays qui utilisent la crise ukrainienne comme un prétexte pour nuire aux droits et intérêts de développements légitimes des autres pays.

Il a ajouté que l’imposition gratuite de sanctions unilatérales sur la Chine et les autres pays n’était ni justifiée, ni légale. Celle-ci sape les échanges normaux entre les pays, va à l’encontre des règles générales du commerce international et complique et aggrave la crise ukrainienne. Le ministre a appelé l’ensemble des parties à rejeter de telles actions et à cultiver un environnement de coopération internationale, qui soit ouvert, équitable et non discriminatoire.

Wang Yi a également déclaré que la Chine était contre le fait de tirer parti de la crise ukrainienne pour inciter à une mentalité de Guerre froide, susciter des confrontations de blocs et créer une « nouvelle Guerre froide ».

Confronté à des défis graves et complexes, il a souligné que le monde avait besoin d’unité et de dialogue, plutôt que de confrontation et de division. Il a réaffirmé que la Chine continuerait de se tenir du bon côté de l’histoire et de faciliter les pourparlers de paix sur la question ukrainienne.

Ces discussions avec le ministre des Affaires étrangères indien ont eu lieu lors de la deuxième rencontre en face à face avec Subrahmanyam Jaishankar après un voyage officiel de Wang Yi en Inde au mois de mars.

Wang Yi a également eu une série de rencontres bilatérales jeudi avec ses homologues incluant la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi et le ministre russe des Affaires étrangères Sergeï Lavrov.

Au cours de ses discussions avec Retno Marsudi, Wang Yi a noté que la Chine soutenait fermement l’Indonésie à la présidence du G20 dans le maintien des échanges normaux au sein de la communauté internationale, ainsi que l’unité dans le groupe.

« La Chine souhaite travailler avec l’Indonésie pour faire cause commune pour les pays en développement et les économies émergentes, mais aussi pour promouvoir des discussions et des interactions rationnelles, concrètes et constructives entre toutes les parties », a-t-il ajouté.

Comme il s’agit de la première année du Partenariat stratégique global Chine-ASEAN, Wang Yi et Retno Marsudi ont décidé conjointement de saisir cette opportunité pour réaliser des progrès constants dans les relations entre la Chine et l’ASEAN.

Wang Yi a promis que la Chine soutiendrait fortement le rôle central de l’ASEAN et défendrait une architecture de coopération régionale centrée sur l’ASEAN, afin de former une communauté plus étroite de destin. Il a appelé à rejeter la mentalité de la Guerre froide et les politiques de blocs, ainsi qu’à défendre la paix et la stabilité durement gagnées dans la région.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, va également rencontrer les ministres des Affaires étrangères de pays incluant les Etats-Unis, la France et l’Australie en marge de la Réunion des ministres des Affaires étrangères du G20.

