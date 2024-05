Le partenariat entre les Etats-Unis et le Nigeria continue de prospérer, fondé sur des intérêts, des valeurs et des liens étroits entre les peuples. Une récente série d’engagements entre les Etats-Unis et le Nigeria souligne la valeur du partenariat entre les deux démocraties présidentielles les plus peuplées du monde.

Le secrétaire adjoint Kurt Campbell et le ministre nigérian des Affaires étrangères Yusuf M. Tuggar ont fait des progrès dans la mise en œuvre des priorités mutuelles en matière d’économie, de gouvernance et de sécurité lors de la Commission binationale américano-nigériane des 29 et 30 avril à Abuja, du 16e sommet des affaires américano-africaines du 6 mai au 30 avril.

La transformation numérique illustre l’énorme potentiel découlant des relations entre le gouvernement, les entreprises et les personnes entre les Etats-Unis et le Nigéria. Les Etats-Unis travaillent en étroite collaboration avec le Nigeria pour élaborer et mettre en œuvre un plan d’action commun visant à accélérer la transformation numérique du Nigeria. Ce plan, qui fait partie de l’initiative de transformation numérique avec l’Afrique du président Biden, vise à faciliter des investissements plus importants dans l’infrastructure numérique et le capital humain du Nigeria.

Un exemple est le positionnement du Nigeria pour devenir le premier pays africain à rejoindre le Forum mondial sur les règles de confidentialité des données transfrontalières, ce qui représente un autre signe de la volonté du Nigeria d’adopter le commerce numérique à l’échelle mondiale. Le Département d’Etat prévoit d’organiser à Lagos une conférence sur l’intelligence artificielle financée par le gouvernement américain et une conférence sur la technologie à Washington plus tard cette année.

Dans le secteur de l’aviation, l’accord de transport aérien à ciel ouvert entre les Etats-Unis et le Nigéria est entré en vigueur le 13 mai. Cet accord bilatéral établit une relation d’aviation civile moderne et favorable aux affaires avec des engagements envers des normes élevées de sûreté et de sécurité aériennes.

Dans le secteur culturel, la secrétaire d’Etat adjointe chargée des affaires éducatives et culturelles, Lee Satterfield, a annoncé trois nouveaux programmes d’échange pour les industries créatives lors de sa visite au Nigeria en mars. En outre, le lancement de la première subvention de mise en œuvre de l’accord sur les biens culturels du Nigeria au Musée national de Lagos souligne l’engagement du gouvernement américain à protéger et à préserver le patrimoine culturel du Nigeria.

Renforçant les messages et les intentions du Sommet des dirigeants Etats-Unis-Afrique de 2022, le Bureau d’Etat pour l’application de la propriété intellectuelle a poursuivi sa série de tables rondes sur l’écosystème des industries créatives en novembre 2023 à Lagos. Le secrétaire adjoint aux Affaires économiques et commerciales, Ramin Toloui, a dirigé des tables rondes et tenu des réunions avec les parties prenantes, plaidant en faveur d’un cadre juridique solide permettant aux entrepreneurs créatifs et innovants d’être compétitifs à l’échelle mondiale.

Le secrétaire adjoint Toloui a également prononcé un discours à l’occasion de la Journée de la propriété intellectuelle lors de la Conférence 2023 sur le marché créatif en Afrique, où il a souligné l’importance d’une protection et d’une application rigoureuses de la propriété intellectuelle en tant qu’étapes fondamentales pour catalyser la croissance des secteurs créatifs et technologiques du Nigeria.

Le partenariat entre les Etats-Unis et le Nigeria bénéficie également de l’engagement de la diaspora, une caractéristique des “4-D” du président Bola Tinubu, démocratie, développement, démographie et diaspora en politique étrangère. Avec plus de 500 000 citoyens américains et résidents légaux nés au Nigéria et 17 000 étudiants nigérians étudiant aux Etats-Unis, les liens entre ces deux peuples sont essentiels pour favoriser la croissance économique et l’innovation.

La prochaine visite au Nigeria en juillet du Conseil consultatif présidentiel sur l’engagement de la diaspora africaine aux Etats-Unis souligne encore l’engagement de ce pays à renforcer ces liens et à ouvrir des opportunités pour une prospérité économique partagée. Les Nigérians de la diaspora aux Etats-Unis versent chaque année au moins 20 milliards de dollars en envois de fonds au Nigeria, stimulant ainsi les économies locales et favorisant les activités entrepreneuriales. En 2023, les Etats-Unis et le Nigéria ont réciproquement augmenté la validité des visas touristiques à cinq ans, contribuant ainsi à soutenir une relation plus étroite et plus profonde entre les Etats-Unis et le Nigéria.

Ces initiatives reflètent l’engagement des Etats-Unis à approfondir leurs liens avec le Nigeria en faveur d’une croissance économique inclusive et d’une prospérité partagée.

Ibrahima Ndiaye

