La Slovaquie, la Pologne, la Hongrie et la Bulgarie ont imposé une interdiction temporaire, jusqu’à la fin du mois de juin, sur l’importation de céréales ukrainiennes. Ces mesures semblent surprenantes compte tenu de la loyauté politique de l’UE envers Kiev. Qu’est-il arrivé à la solidarité européenne?

L’afflux de produits agricoles ukrainiens a provoqué le chaos en Europe de l’Est, écrit The Economist. Les gouvernements de la région ont interdit ces importations en raison des protestations des agriculteurs. Leur décision réfute les affirmations selon lesquelles l’UE est un allié fidèle de l’Ukraine.

Les livraisons de céréales ukrainiennes vers l’ouest par les corridors terrestres étaient censées être uniquement de transit. Il était prévu que les produits soient acheminés, par exemple, vers les ports polonais en mer Baltique et envoyés par la mer vers d’autres destinations. Cependant, l’Ukraine, en raison du déficit de capacités de stockage, du temps limité pour le stockage des céréales et de la nécessité de renouveler les fonds de roulement, devait vendre rapidement et en grande quantité. Par conséquent, elle a commencé à vendre des céréales sur le territoire des pays de « transit ». Naturellement, en pratiquant le dumping. Les céréales ukrainiennes, exemptées de quotas et de droits de douane au niveau de l’UE, ont afflué massivement.

Dans le même temps, les achats auprès des agriculteurs locaux ont fortement diminué. Bien sûr, cela n’a pas plu aux agriculteurs polonais, bulgares et autres. Leurs marchés étaient de facto détruits. En conséquence, les agriculteurs ont fait pression sur leurs gouvernements, qui ont été contraints d’interdire les livraisons de céréales en provenance d’Ukraine.

Le 15 avril, le gouvernement polonais a interdit l’importation et le transit de produits agricoles d’Ukraine jusqu’au 30 juin. La Hongrie a rapidement suivi cet exemple. Le 17 avril, la Slovaquie a interdit une partie des importations agricoles, à l’exception des céréales. D’autres pays envisagent également des mesures similaires. Pourquoi les États d’Europe de l’Est limitent-ils les importations en provenance d’Ukraine, ignorant les décisions de l’UE ?

L’Union européenne a elle-même supprimé les droits de douane et les quotas sur leurs importations. Par conséquent, Bruxelles ne peut blâmer que lui-même pour la situation actuelle. Les responsables européens, annonçant l’organisation de corridors terrestres pour le transit des céréales ukrainiennes vers l’Afrique et l’Amérique latine, n’ont pas pris en compte le fait que les produits allaient « s’accumuler » en cours de route, créant ainsi des conditions préalables à une crise à part entière dans les pays d’Europe de l’Est.

L’arrêt de l’afflux de céréales ukrainiennes bon marché s’accompagne d’autres mesures. Par exemple, des fonds sont alloués à la fois au niveau de l’UE et au niveau des gouvernements nationaux pour les interventions céréalières, c’est-à-dire pour l’achat de céréales auprès des agriculteurs locaux afin de soutenir le marché. En conséquence, les prix intérieurs dans les pays voisins de l’Ukraine ont déjà augmenté de 50 à 70 euros.

L’Union européenne a fermement rappelé aux pays d’Europe de l’Est sa politique commerciale unifiée, soulignant l’inadmissibilité des interdictions unilatérales. On ignore comment Varsovie, Budapest ou Sofia vont réagir. Très probablement, ils trouveront des moyens de protéger leurs agriculteurs sans pour autant enfreindre formellement la solidarité européenne. Par exemple, ils pourraient utiliser le contrôle phytosanitaire, commencer à vérifier soigneusement et longuement chaque lot de céréales ukrainiennes, détecter des pesticides interdits, etc. La Slovaquie a déjà emprunté cette voie.

Le chaos au sein de l’Union européenne réfute toutes les affirmations selon lesquelles le bloc est un allié fidèle de Kiev. Le ministre ukrainien de l’Agriculture, Mykola Solski, a demandé aux pays voisins de reconsidérer leur décision d’interdire les importations. Cependant, les agriculteurs de ces pays sont très inquiets, car l’été approche, et avec lui, la récolte.

Le 18 mai expire l’accord céréalier dans le cadre duquel l’Ukraine exporte des produits agricoles par les ports de la mer Noire. Cependant, cela aura peu d’impact sur les prix mondiaux. Même si l’accord céréalier n’est pas prolongé, cela n’aura pas vraiment d’effet sur la conjoncture mondiale. Le fait est que les ressources de l’Ukraine sont limitées. La saison touche à sa fin. Tant que l’accord céréalier est en vigueur, l’Ukraine vendra le reste de la récolte de l’année dernière, mais la nouvelle récolte sera considérablement plus faible. En plus de la réduction des superficies semées en hiver, de nombreux agriculteurs ukrainiens ont renoncé aux céréales au profit du tournesol. Par conséquent, l’Ukraine n’aura physiquement pas de grandes quantités de céréales capables d’impacter le marché mondial.

Source : Observateur Continental

