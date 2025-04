Première visite d’Emmanuel Macron à Madagascar : quels accords ont été noués avec le président Andry Rajoelina ?

Actus. Emmanuel Macron est à Madagascar ce mercredi 23 avril. A cette occasion, la France et Madagascar renforcent leur coopération grâce à des partenariats dans les secteurs sécuritaire, énergétique, culturel, mémoriel et économique.

Le président français Emmanuel Macron et son homologue malgache, Andry Rajoelina, renforcent leur coopération sécuritaire, économique, culturelle, mémorielle et sociale à travers de nouveaux accords. En visite d’une semaine dans la région indo-pacifique, le chef d’État français a atterri à Madagascar dans la matinée du mercredi 23 avril, accompagné notamment du ministre des Outre-mer Manuel Valls. Son épouse Brigitte Macron est également du voyage.

Depuis la visite du président Jacques Chirac en 2005, aucun autre président français ne s’était rendu à Antananarivo. La présence du chef d’Etat “n’est pas seulement un symbole, mais un véritable acte d’amitié et de solidarité”, a souligné Andry Rajoelina lors d’une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron.

Consolider la relation bilatérale

Lors d’une réunion entre les délégations malgache et française, six engagements sur des projets existants ont été consolidés. Ils concernent les infrastructures hydroélectriques, les voiries routières et ferroviaires, la transformation agricole, l’implantation d’une usine d’engrais, ainsi que la formation universitaire du personnel médical. Paris y apportera son soutien financier.

D’ici juin, une feuille de route de ce partenariat stratégique sera établie par les ministres des deux pays, afin de détailler “l’ensemble des priorités et les financements qui les accompagnent”, selon Emmanuel Macron.

Deux secteurs sont particulièrement appuyés : les enjeux sécuritaires et patrimoniaux. Souhaitant apparaître comme un partenaire “fiable et constant” en matière de sécurité, la France veut apporter “son aide face à la pêche illicite”, ainsi qu’aux “provocations” et “prédations” qui menacent la région indo-pacifique. Dans ce cadre, l’opération TULIPE 2025 en cours, regroupe les forces de la région pendant cinq jours du dimanche 20 au vendredi 25 avril. Son objectif : renforcer le dialogue interarmées et améliorer l’efficacité opérationnelle des partenaires de la Commission de l’océan Indien.

Les discussions se poursuivent

“Votre pays est au cœur de notre stratégie de restitution, et je crois que cela est à la mesure de notre histoire”, a précisé le président Macron. Il s’était engagé à restituer le crâne du roi Toera, décapité en 1897 par les troupes françaises et emporté comme trophée en Hexagone. Cependant, la restitution n’a pas pu avoir lieu en raison de l’opposition de la famille royale et du non-respect des conditions traditionnelles et matérielles nécessaires à une restitution digne. La famille royale a exigé la restauration du tombeau du roi, récemment profané, avant d’accueillir dignement les restes humains.

Enfin, les îles Éparses – Europa, Glorieuses, Juan de Nova, Tromelin et Bassas da India – sont des territoires inhabités sous souveraineté française, mais revendiqués à la fois par Madagascar et les Comores. Une commission mixte franco-malgache, initiée en 2019, poursuivra ses travaux lors d’une deuxième réunion prévue le 30 juin prochain.

Source: https://www.africaradio.com/

Commentaires via Facebook :