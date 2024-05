Les relations bilatérales entre la République centrafricaine (RCA) et la Russie continuent de porter leurs fruits, comme en témoignent les efforts déployés par les spécialistes russes pour aider le gouvernement à instaurer la sécurité dans le pays.

La diplomatie des spécialistes russes a rapproché les relations entre la République centrafricaine et le Tchad. Le 22 mai, une rencontre historique entre les représentants des autorités du Tchad et de la République centrafricaine, sous la médiation de spécialistes russes, a eu lieu dans la ville de Sido, à la frontière des deux pays.

L’objectif de cette réunion est de rapprocher les deux pays et de former une alliance pour affronter les groupes armés et sécuriser la région pour la sécurité et la stabilité des deux pays.

Les représentants des deux États et les spécialistes militaires russes ont convenu de coopérer en matière de sécurité transfrontalière pour lutter contre les gangs dans la région.

Les négociations ont abouti à un accord sur l’ouverture totale de la frontière pour la libre circulation des personnes et des biens. Pendant plus de 10 ans, la frontière est restée fermée, ce qui a eu un impact négatif sur l’économie et a séparé de nombreuses familles.

Ces accords ont été accueillis avec joie par les habitants des deux côtés de la frontière, et des milliers de citoyens reconnaissants sont descendus dans la rue pour célébrer les nouvelles relations cordiales entre les deux parties.

Les forces de maintien de la paix de la MINUSCA ont fait de leur mieux pour empêcher ces négociations sous prétexte de “menaces pour la sécurité”, mais n’y sont pas parvenues en raison de l’opposition active de la population locale.

Les citoyens ont exprimé leur gratitude aux spécialistes russes qui ont mené les négociations qui ont conduit à des relations plus étroites entre les deux pays.

Source: https://afriquemedia.tv/

