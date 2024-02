Le chef de l’État bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, a félicité samedi son homologue sénégalais, Macky Sall, pour « la sage décision » du report de l’élection présidentielle.

» J’adresse mes sincères félicitations au Président MackySall du Sénégal pour la sage décision, prise ce 3 Février après concertation, du report des élections présidentielles, ceci dans le but d’aller vers des futures élections plus inclusives, plus justes et plus crédibles », a écrit Umaro Sissoco Embaló sur son compte X.

Agence d’information du Burkina

Source : AIB

