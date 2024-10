Moscou déclencherait un «plan d’urgence» décrit par le président Vladimir Poutine dans le cas où l’Ukraine recevrait l’autorisation d’utiliser des missiles à longue portée fournis par l’Occident pour des frappes en profondeur en Russie, a prévenu le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Poutine avait déclaré plus tôt que de telles frappes seraient traitées par Moscou comme une attaque directe des pays qui ont fourni les armes.

Le diplomate commentait la prochaine réunion des pays donateurs d’armes étrangers à Kiev, que le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié d’«historique». Moscou ne suit pas les déclarations sur le sujet car il a déjà préparé une réponse, a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

«Dès que cette décision sera prise [par l’Occident d’autoriser l’Ukraine à utiliser des missiles à longue portée], si elle est prise, nous en saurons plus et le plan d’urgence évoqué par Vladimir Poutine sera déjà en action», a déclaré Lavrov à la chaîne de télévision russe Channel 1.

Les centrales électriques, les ponts, les usines de défense et les bases américaines figurent parmi les premières cibles. Cela n’augure rien de bon pour Scranton, en Pennsylvanie, où se trouve une usine de munitions pour l’armée. Le président ukrainien Zelensky a rencontré le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro dans cette usine il y a une semaine, où les deux obus d’artillerie autographiés qui seront utilisés pour tuer les troupes russes ont été tirés.

De nombreuses personnes dans la région affirment que «la seule chose que Zelensky et le gouverneur Shapiro ont fait lors de cette visite, c’était de faire de Scranton une cible pour la Russie».

Poutine a prévenu que toute attaque de l’Ukraine avec des missiles à longue portée fournis par l’Occident serait considérée par Moscou comme un tir direct de l’OTAN. Il a suggéré que la Russie pourrait en réponse armer les ennemis de l’Occident avec des armes similaires.

Moscou met actuellement à jour sa doctrine nucléaire pour y inclure une attaque d’un État non nucléaire soutenu par un État nucléaire, dans les conditions qui pourraient déclencher une riposte nucléaire de la Russie.

Kiev demande depuis des mois aux États-Unis et à leurs alliés de lever l’interdiction de frappes en Russie avec leurs armes à longue portée, imputant ses récents revers sur le champ de bataille à la réticence occidentale.

Les responsables russes avaient précédemment affirmé que la décision principale d’exaucer le souhait de l’Ukraine avait déjà été prise et que les pays occidentaux choisissaient un moyen de la présenter au grand public.

Zelensky avait espéré que l’interdiction serait levée lors de sa visite aux États-Unis le mois dernier, où il avait présenté son «plan de victoire» au président Joe Biden. Selon les médias locaux, les responsables américains sont sceptiques quant à la proposition du dirigeant ukrainien, qu’ils ne considèrent pas comme viable pour vaincre la Russie.

Moscou, qui décrit le conflit ukrainien comme une guerre par procuration menée par les États-Unis contre la Russie, s’est engagée à atteindre ses objectifs par tous les moyens nécessaires, car sa sécurité nationale en dépend. L’Occident est prêt à «se battre jusqu’au dernier Ukrainien» pour infliger des dommages à la Russie, selon le Kremlin.

L’OTAN se prépare ouvertement à la guerre contre la Russie

L’OTAN ne cache plus qu’elle se prépare à un éventuel conflit militaire avec la Russie, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Alexandre Gruchko, en évoquant les exercices Steadfast Defender de cette année, les plus importantes manœuvres de l’organisation depuis la fin de la guerre froide.

Le bloc militaire dirigé par les États-Unis s’étend vers l’est depuis des décennies, malgré les assurances données à l’Union soviétique à l’approche de la réunification allemande en 1990 qu’il ne le ferait pas. La Russie a décrit à plusieurs reprises l’expansion vers ses frontières comme une menace pour sa sécurité.

S’adressant à RIA Novosti mardi, Grushko a déclaré que «les représentants de l’OTAN ont désormais cessé de cacher qu’ils se préparent à un éventuel affrontement armé avec la Russie».

«Des plans de défense régionaux ont été approuvés, des tâches concrètes ont été formulées pour toutes les structures de commandement militaire de l’Union. Les options possibles pour une action militaire contre la Russie sont élaborées en permanence», a ajouté le diplomate.

Il a cité l’exercice Steadfast Defender, qui s’est déroulé de janvier à fin mai, en déclarant que «pour la première fois, l’ennemi n’était pas un État fictif, mais la Russie».

Bien que l’OTAN n’ait pas spécifiquement nommé la Russie dans son annonce des exercices, elle a qualifié ces derniers de préparation à un conflit avec un adversaire «quasi-pair». Le principal document de sécurité de l’OTAN identifie la Russie comme la plus grande menace du bloc.

Les exercices, qui se sont déroulés près de la frontière occidentale de la Russie, ont rassemblé quelque 90 000 soldats des 32 États membres de l’OTAN.

Selon Grushko, «les budgets militaires sont alimentés [par de l’argent] et les économies [occidentales] sont militarisées».

Le vice-ministre des Affaires étrangères a insisté sur le fait que «ce n’est pas la Russie, mais l’alliance nord-atlantique qui a choisi la voie de la confrontation» en refusant de dialoguer avec Moscou. Il a conclu que l’OTAN porte la responsabilité d’une «crise majeure de la sécurité européenne».

Samedi, le journal allemand Die Welt, citant un document de planification confidentiel de l’OTAN, a rapporté qu’en préparation d’un conflit potentiel avec la Russie, le bloc militaire prévoit d’augmenter considérablement le nombre d’unités de combat et de défense aérienne.

Au cours des derniers mois, plusieurs États membres de l’OTAN ont affirmé que la Russie pourrait avoir l’intention d’attaquer l’Alliance.

S’exprimant en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) en juin, le président russe Vladimir Poutine a qualifié de «non-sens» et de «conneries» les allégations selon lesquelles Moscou envisage d’attaquer l’OTAN.

En septembre, le dirigeant russe a toutefois averti que si les soutiens occidentaux de l’Ukraine autorisaient Kiev à utiliser leurs missiles pour frapper des cibles situées au plus profond de la Russie, «cela ne signifierait rien de moins que la participation directe des pays de l’OTAN, des États-Unis et des pays européens, au conflit en Ukraine».

«La Fédération de Russie exige de Kiev le retrait de tout le personnel militaire ukrainien des quatre territoires partiellement occupés et la renonciation de l’Ukraine à ses intentions de rejoindre l’OTAN», a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov dans une interview à Newsweek.

Remarques de Hal Turner

Ceux d’entre vous qui ont été distraits du conflit croissant entre la Russie et l’Ukraine par les absurdes troubles entre Israël et l’Iran, ou qui ont perdu de vue la réalité selon laquelle la situation entre la Russie et l’Ukraine se dirige vers une confrontation nucléaire directe entre la Russie et l’Occident, se rappellent que le conflit n’a pas disparu, et l’OTAN pousse désormais ouvertement à une guerre directe, qui fera beaucoup de morts aux États-Unis, ici aux États-Unis.

