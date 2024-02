Un “salopard cinglé”, c’est en ces termes choisis que Joe Biden s’en est pris à Vladimir Poutine lors d’une soirée de récolte de fonds pour sa campagne à San Francisco. Le président américain, est très remonté contre son homologue russe, mais aussi contre Donald Trump.

Joe Biden a qualifié mercredi le président russe Vladimir Poutine de “salopard cinglé” pendant une rencontre à San Francisco (Californie) avec des donateurs du Parti démocrate, au cours de laquelle il s’en est aussi pris avec virulence à son rival Donald Trump.

“La menace existentielle, c’est le changement climatique. Il y a bien ce salopard cinglé qu’est Poutine, et d’autres, et il faut toujours s’inquiéter d’une guerre nucléaire, mais la menace existentielle pour l’humanité c’est le changement climatique”, a lancé le président démocrate de 81 ans, candidat à un second mandat, lors d’un bref discours auquel assistait un petit groupe de journalistes.

Un raccourci pour “son of a bitch”

En anglais, Joe Biden a utilisé les trois lettres “SOB”, un raccourci pour “son of a bitch”, insulte traduisible en français par “salopard”, “connard”, voire “fils de pute”. Il s’en est pris par ailleurs à l’ancien président Donald Trump, qui sera selon toute probabilité son adversaire en novembre, et à sa réaction à la mort en prison de Alexeï Navalny.

Le républicain a assimilé ses problèmes avec la justice américaine à des persécutions politiques et a comparé son sort à celui de l’opposant russe. “Si j’avais dit une chose pareille devant vous il y a 10 ou 15 ans, vous auriez tous pensé qu’il fallait m’interner de force”, a dit Joe Biden.

Biden promet des sanctions “majeures” contre la Russie

Le président américain avait déjà, dans le passé, traité son homologue russe de “boucher” et de “criminel de guerre.” Il a promis d’annoncer vendredi des sanctions “majeures” contre la Russie en réponse à la mort d’Alexeï Navalny.

Joe Biden, qui a la réputation d’avoir le juron facile en privé, avait lancé la même insulte de “son of a bitch” à un journaliste de Fox News, la chaîne préférée des conservateurs, en janvier 2022, alors qu’il pensait son micro éteint. L’AFP avait alors traduit l’expression par “espèce de connard”.

Source: https://www.europe1.fr/

