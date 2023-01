À 81 ans, le fondateur du Groupe d’assurance SUNU et infatigable combattant du patriotisme économique panafricain, Pathé DIONE est décédé ce matin à Paris. Les armes à la main, il a écrit les plus belles pages de l’histoire de l’assurance en Afrique.

Le franco-sénégalais Pathé Dione fondateur du SUNU est décédé ce matin à Paris. Selon ses proches, son décès fait suite d’une maladie.

Le fondateur et entrepreneur sénégalais, combattant engagé du panafricanisme économique qui accumule plus d’une cinquantaine d’années à la tête de ce grand groupe d’assurance qu’il a crée brique par brique, laisse derrière une fabuleuse saga qu’il a écrite aux côtés d’autres icônes africaine du monde de l’assurance.

Figure incontournable de la finance africaine, Pathé Dione ( 81 ans) est un monument de l’assurance africaine. Homme de défis, le défunt Pathé Dione s’était adjugé il y a de cela quelques mois la filiale de la major BNP Paribas, une information révélée en exclusivité par Confidentiel Afrique dans sa parution électronique du 09 juin 2022. Confidentiel Afrique avait révélé dans la foulée les détails de ce rachat de la BICIS : « Après plusieurs tractations sur fond de rebondissements, l’opération de rachat de la filiale sénégalaise de BNP Paribas qui avait mis en compétition des consortiums panafricains dont les deux sérieux prétendants sont: Vista Holding de l’homme d’affaires burkinabè Simon Tiemtoré et l’assureur Sunu Groupe du franco-sénégalais Pathé DIONE a tourné en faveur de l’assureur panafricain Sunu. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, la BICIS est tombée dans le giron de l’assureur Sunu. Très convoitée, la filiale sénégalaise de BNP Paribas avait presque glissé vers l’homme d’affaires burkinabè Simon Tiemtoré PDG de Vista Holding. En pleine rebranding, la BICIS passée sous le giron de Sunu, attend le feu vert de la CIMA, la supra autorité du marché des assureurs et basée au Gabon. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le quitus de la Commission Bancaire est déjà acté et devrait juste faire l’objet de petits réglages auprès de son PDG, Pathé DIONE, lequel s’est éteint ce matin dans la capitale parisienne. Selon des informations de Confidentiel Afrique, sa dépouille est attendue incessamment dans la capitale sénégalaise où il elle sera inhumée. Des sources crédibles renseignent à Confidentiel Afrique que le Président Macky SALL compte lui rendre un vibrant hommage avant son inhumation pour les services rendus à son pays et au continent africain.

La rédaction de Confidentiel Afrique par la voix de son Directeur Éditorial Ismael AÏDARA, qui entretenait des relations cordiales et de proximité présente ses condoléances les plus attristées à sa famille et à ses proches collaborateurs.

Par Maguette Mbengue (Confidentiel Afrique)

