Sénégal : Plus de 2 tonnes de cocaïne saisies sur un navire au large de Dakar

La drogue a été retrouvée dans un bateau impliqué dans un trafic international de stupéfiants.

La marine sénégalaise a saisi plus de deux tonnes de cocaïne à bord d’un navire intercepté au large de Dakar, a annoncé mardi l’armée dans un communiqué. Le navire, dénommé La Rosa et « impliqué dans un trafic international de drogue », a été intercepté dimanche à 363 km au large de Dakar, indique la Direction des relations publiques des armées (Dirpa) dans le communiqué, sans plus de précisions.

Plusieurs saisies ces derniers mois

« Les premières fouilles ont permis de découvrir à bord de la cocaïne pure pour un poids estimé à 2.026 kg ». Le pavillon du navire et la nationalité des cinq membres d’équipage n’ont pas été précisés. « Le navire, la cargaison et l’équipage ont été remis à la disposition des administrations compétentes pour la poursuite des enquêtes », a ajouté la Dirpa.

Plusieurs saisies de drogue, d’ampleurs variées, ont été opérées ces derniers mois au Sénégal par les douanes et les forces de défense et de sécurité. La marine sénégalaise avait notamment saisi en octobre 2019 au large de Dakar plus d’une tonne de cocaïne en provenance présumée d’Amérique latine et à destination de l’Espagne.

Source: 20 Minutes

Commentaires via Facebook :